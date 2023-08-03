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https://sputniknews.com.tr/20230803/otomotiv-satislarinda-rekor-temmuz-ayinda-da-devam-etti-1074349181.html
Otomotiv satışlarında rekor temmuz ayında da devam etti
Otomotiv satışlarında rekor temmuz ayında da devam etti
Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 7 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 63,1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti ve rekor kırmaya... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T21:12+0300
2023-08-03T21:12+0300
ekonomi
otomobil
otomotiv
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayını kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-temmuz döneminde 668 bin 828 adede yükseldi.Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 61,7 artışla 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 68 yükselişle 152 bin 540 adet olarak gerçekleşti.Temmuzda satış adetlerindeki artış yüzde 115'i geçtiVerilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adede yükseldi. Otomobil satışları yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 yükselerek 26 bin 543 adede ulaştı.Satış adetleri son 10 yılın temmuz ayı ortalamaları dikkate alındığında otomotivde yüzde 83,1, otomobilde yüzde 79,5, hafif ticari araçta yüzde 95,7 yukarıda gerçekleşti.C segmenti ve SUV otomobiller öne çıktıOcak-Temmuz 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.C segmenti otomobiller 281 bin 127 adetle yüzde 54,5 pay, B segmenti otomobiller 176 bin 694 adetle yüzde 34,2 pay aldı.Gövde tiplerine göre değerlendirilme yapıldığında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48,5 payla SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 27,9 payla sedan, yüzde 21,5 ile hatchback otomobiller takip etti.En çok otomatik ve benzinli otomobiller satıldıSöz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli otomobiller, yüzde 16,3'ünü dizeller, yüzde 10,3'ünü hibritler oluşturdu. Elektrikli otomobiller yüzde 3,4 payla 17 bin 307 adetlik satış rakamına ulaşırken, otogazlı otomobillerin toplam satıştan aldığı pay yüzde 1,1 oldu.Ülke genelindeki otomobil satışlarının yüzde 85,6'sı 1600cc altındaki otomobillerden oluştu.Otomatik şanzımanlı otomobiller 408 bin 366 adet ve yüzde 79,1; manuel şanzımanlı otomobiller ise 107 bin 922 adet ve yüzde 20,9 pay aldı.Toplam pazarda ilk 5Rapora göre, yılın ilk yarısında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda ilk sırayı 119 bin 645 adetle Fiat aldı. Onu 66 bin 225 ile Renault, 62 bin 459 ile Ford, 51 bin 610 ile Volkswagen, 49 bin 40 adetle Peugeot izledi.Fiat, otomobil satışlarında da birinciliği kaptırmadı. Söz konusu dönemde Fiat 81 bin 775 adet, Renault 57 bin 91 adet, Volkswagen 41 bin 821 adet, Opel 38 bin 255 adet, Peugeot ise 37 bin 385 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.ODMD'nin verilerine göre temmuz ayı itibarıyla bu yıl satılan Togg sayısı 1.435'e ulaştı.
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otomobil, otomotiv, otomotiv distribütörleri derneği (odd)
otomobil, otomotiv, otomotiv distribütörleri derneği (odd)

Otomotiv satışlarında rekor temmuz ayında da devam etti

21:12 03.08.2023
© AAAraba, Otomobil, Otomotiv
Araba, Otomobil, Otomotiv - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 7 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 63,1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti ve rekor kırmaya devam etti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayını kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-temmuz döneminde 668 bin 828 adede yükseldi.
Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 61,7 artışla 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 68 yükselişle 152 bin 540 adet olarak gerçekleşti.

Temmuzda satış adetlerindeki artış yüzde 115'i geçti

Verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adede yükseldi. Otomobil satışları yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 yükselerek 26 bin 543 adede ulaştı.
Satış adetleri son 10 yılın temmuz ayı ortalamaları dikkate alındığında otomotivde yüzde 83,1, otomobilde yüzde 79,5, hafif ticari araçta yüzde 95,7 yukarıda gerçekleşti.

C segmenti ve SUV otomobiller öne çıktı

Ocak-Temmuz 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 281 bin 127 adetle yüzde 54,5 pay, B segmenti otomobiller 176 bin 694 adetle yüzde 34,2 pay aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirilme yapıldığında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48,5 payla SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 27,9 payla sedan, yüzde 21,5 ile hatchback otomobiller takip etti.

En çok otomatik ve benzinli otomobiller satıldı

Söz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli otomobiller, yüzde 16,3'ünü dizeller, yüzde 10,3'ünü hibritler oluşturdu. Elektrikli otomobiller yüzde 3,4 payla 17 bin 307 adetlik satış rakamına ulaşırken, otogazlı otomobillerin toplam satıştan aldığı pay yüzde 1,1 oldu.
Ülke genelindeki otomobil satışlarının yüzde 85,6'sı 1600cc altındaki otomobillerden oluştu.
Otomatik şanzımanlı otomobiller 408 bin 366 adet ve yüzde 79,1; manuel şanzımanlı otomobiller ise 107 bin 922 adet ve yüzde 20,9 pay aldı.

Toplam pazarda ilk 5

Rapora göre, yılın ilk yarısında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda ilk sırayı 119 bin 645 adetle Fiat aldı. Onu 66 bin 225 ile Renault, 62 bin 459 ile Ford, 51 bin 610 ile Volkswagen, 49 bin 40 adetle Peugeot izledi.
Fiat, otomobil satışlarında da birinciliği kaptırmadı. Söz konusu dönemde Fiat 81 bin 775 adet, Renault 57 bin 91 adet, Volkswagen 41 bin 821 adet, Opel 38 bin 255 adet, Peugeot ise 37 bin 385 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.
ODMD'nin verilerine göre temmuz ayı itibarıyla bu yıl satılan Togg sayısı 1.435'e ulaştı.
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