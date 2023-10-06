https://sputniknews.com.tr/20231006/taksim-ile-karakoy-arasi-icin-turistten-400-tl-isteyen-taksiciye-ceza-1076106623.html
Taksim ile Karaköy arası için turistten 400 TL isteyen taksiciye ceza
Taksim ile Karaköy arası için turistten 400 TL isteyen taksiciye ceza
Taksim’de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılarak, araçları trafikten men edildi. Taksim’den Karaköy’e gitmek için turist... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T21:53+0300
2023-10-06T21:53+0300
2023-10-06T21:53+0300
türkiye
taksim
karaköy
turist
taksimetre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/06/1076106279_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e8900370540ca5eceb458212b4464d77.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksim’de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64’er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi. Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436’şar TL ceza yazıldı.Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbulda-taksi-donusumunde-sure-uzatildi-1075835780.html
türkiye
taksim
karaköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/06/1076106279_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ea6ad4a74cfbc2bf4888c77e185e376f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksim, karaköy, turist, taksimetre
taksim, karaköy, turist, taksimetre
Taksim ile Karaköy arası için turistten 400 TL isteyen taksiciye ceza
Abone ol
Taksim’de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılarak, araçları trafikten men edildi. Taksim’den Karaköy’e gitmek için turist yolcudan 400 TL istediği belirlenen taksiciye ise 4 bin 64 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Taksim’de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.
Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64’er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi.
Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436’şar TL ceza yazıldı.
Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.