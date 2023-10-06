https://sputniknews.com.tr/20231006/taksim-ile-karakoy-arasi-icin-turistten-400-tl-isteyen-taksiciye-ceza-1076106623.html

Taksim ile Karaköy arası için turistten 400 TL isteyen taksiciye ceza

Taksim ile Karaköy arası için turistten 400 TL isteyen taksiciye ceza

Taksim’de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılarak, araçları trafikten men edildi. Taksim’den Karaköy’e gitmek için turist... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T21:53+0300

2023-10-06T21:53+0300

2023-10-06T21:53+0300

türkiye

taksim

karaköy

turist

taksimetre

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksim’de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64’er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi. Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436’şar TL ceza yazıldı.Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbulda-taksi-donusumunde-sure-uzatildi-1075835780.html

türkiye

taksim

karaköy

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taksim, karaköy, turist, taksimetre