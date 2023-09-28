https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbulda-taksi-donusumunde-sure-uzatildi-1075835780.html
İstanbul'da taksi dönüşümünde süre uzatıldı
İstanbul'da taksi dönüşümünde süre uzatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi Eylül ayı toplantısında 8+1 taksi araçları için araç temini yapamayanlara kasım ayı sonuna... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T13:55+0300
2023-09-28T13:55+0300
2023-09-28T13:55+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ukome
taksi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı olağan toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce’nin başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda sürücü güzergahları, yayalaştırma projeleri ve toplu ulaşımla ilgili konular ele alındı. Sarıyer ilçesi Gümüşdere Caddesi’nin hafriyat, kum, mısır agrega, maden yükü taşıyan araçların geçişinin yasaklanması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı Geometrik Düzenleme Projesi teklifi de görüşüldü. Teklif oy çokluğuyla reddedildi.Ek süre talep edildiToplantı kapsamında 8+1 bir taksi araçları için henüz araç temini yapmayanlara kasım ayı sonuna kadar ek süre talep edildi. Talep teklif oy birliğiyle kabul edildi.Bu teklif üzerine konuşma gerçekleştiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Bin 50 tane taksimiz dönüşmüş vaziyette İstanbul yollarında hizmet veriyorlar. 200’ü aşkın taksi için de, dönüşüm için proforma alınarak UKOME müdürlüğümüze teslim edilmiş. Yani bu taksilerde 1-2 ay içerisinde dolmuşlar taksi olarak hizmet verecek. Bin 289 tane taksimiz dönüşmüş vaziyette. Yani bin 755 taksinin bin 289’u İstanbul yollarında. 474 tane taksiye dönüşmemiş ve ısrarla dönüşmek konusunda çekince belirten dolmuş var. Bunlar yoğun bir şekilde 4+1’lik minibüsten sarı taksiye dönmek yönünde yoğun bir gayret içerisindeler. Net bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey söz konusu olmayacak. UKOME’nin toplam kararlılığıdır bu. Bu son verilmiş süredir. Müzakere edilerek 60 güne getirilmiş bir süredir. Bu 60 günün sonunda 4+1’e döneceğiz diye bekleyerek dönüşmeyen dolmuş hatları var ise, bunları da yeni açacağımız kırsal hatlara vereceğiz. Eski hatlarını da vermeyeceğiz. Bu son şanstır. Bunu değerlendirmeyenler kendileri bilebilirler. Eski hatlara ya da uygun verimli kent içi hatlara verilmesi söz konusu olmayacaktır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/ibb-duyurdu-taksi-donusumu-icin-acilan-davaya-ret-1075462680.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome, taksi
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome, taksi
İstanbul'da taksi dönüşümünde süre uzatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi Eylül ayı toplantısında 8+1 taksi araçları için araç temini yapamayanlara kasım ayı sonuna kadar ek süre teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı olağan toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce’nin başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Gerçekleşen toplantıda sürücü güzergahları, yayalaştırma projeleri ve toplu ulaşımla ilgili konular ele alındı. Sarıyer ilçesi Gümüşdere Caddesi’nin hafriyat, kum, mısır agrega, maden yükü taşıyan araçların geçişinin yasaklanması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı Geometrik Düzenleme Projesi teklifi de görüşüldü. Teklif oy çokluğuyla reddedildi.
Ek süre talep edildi
Toplantı kapsamında 8+1 bir taksi araçları için henüz araç temini yapmayanlara kasım ayı sonuna kadar ek süre talep edildi. Talep teklif oy birliğiyle kabul edildi.
Bu teklif üzerine konuşma gerçekleştiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Bin 50 tane taksimiz dönüşmüş vaziyette İstanbul yollarında hizmet veriyorlar. 200’ü aşkın taksi için de, dönüşüm için proforma alınarak UKOME müdürlüğümüze teslim edilmiş. Yani bu taksilerde 1-2 ay içerisinde dolmuşlar taksi olarak hizmet verecek. Bin 289 tane taksimiz dönüşmüş vaziyette. Yani bin 755 taksinin bin 289’u İstanbul yollarında. 474 tane taksiye dönüşmemiş ve ısrarla dönüşmek konusunda çekince belirten dolmuş var. Bunlar yoğun bir şekilde 4+1’lik minibüsten sarı taksiye dönmek yönünde yoğun bir gayret içerisindeler. Net bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey söz konusu olmayacak. UKOME’nin toplam kararlılığıdır bu. Bu son verilmiş süredir. Müzakere edilerek 60 güne getirilmiş bir süredir. Bu 60 günün sonunda 4+1’e döneceğiz diye bekleyerek dönüşmeyen dolmuş hatları var ise, bunları da yeni açacağımız kırsal hatlara vereceğiz. Eski hatlarını da vermeyeceğiz. Bu son şanstır. Bunu değerlendirmeyenler kendileri bilebilirler. Eski hatlara ya da uygun verimli kent içi hatlara verilmesi söz konusu olmayacaktır” dedi.