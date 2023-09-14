https://sputniknews.com.tr/20230914/ibb-duyurdu-taksi-donusumu-icin-acilan-davaya-ret-1075462680.html

İBB duyurdu, mahkeme kararını verdi: Taksiye dönüşecekler

İBB duyurdu, mahkeme kararını verdi: Taksiye dönüşecekler

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T08:56+0300

2023-09-14T08:56+0300

2023-09-14T08:59+0300

türkiye

taksi

ibb

dönüşüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074910991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67eb760d1959468cddc07cbbced4518c.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. UKOME’de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlenen özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararına dava açılarak alınan kararın hukuka uygun olmadığı iddia edilmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini duyurdu.Gökce'nin paylaşımları şöyle:*UKOME'de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlediğimiz özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararı almıştık.*UKOME'de alınan bu karara karşı bir taksi kooperatifi dava açarak alınan kararın hukuka uygun olmadığını iddia etti.*Davaya bakan birinci derece mahkemesi konuyla ilgili tüm esnaf odalarının olumlu görüş verdiği, dönüşüme girecek minibüslerin kura yöntemiyle belirlenmesinin hakkaniyete uygun olduğu, mevzuat hükümleri uyarınca taksi sayı ve tarifelerini belirleme yetkisinin UKOME'de bulunduğu, minibüs ve taksi – dolmuşların taksiye dönüşmesini engelleyen bir mevzuat hükmü de bulunmadığı gerekçesiyle açılan davayı reddetmişti.*Bugün itibarıyla aynı gerekçelerle İstinaf Mahkemesi de birinci derece mahkemesinin kararını onadı ve açılan davayı reddetti.*Türkiye’ye emsal olacak bu karar bizi sevindirdi. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşerek İstanbullulara nitelikli, güvenli taksi hizmeti sunmak isteyen tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

https://sputniknews.com.tr/20230902/istanbulda-yolculari-aractan-indiren-taksiciye-para-cezasi-1075122309.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi, ibb, dönüşüm