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İBB duyurdu, mahkeme kararını verdi: Taksiye dönüşecekler
İBB duyurdu, mahkeme kararını verdi: Taksiye dönüşecekler
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. UKOME’de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlenen özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararına dava açılarak alınan kararın hukuka uygun olmadığı iddia edilmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini duyurdu.Gökce'nin paylaşımları şöyle:*UKOME'de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlediğimiz özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararı almıştık.*UKOME'de alınan bu karara karşı bir taksi kooperatifi dava açarak alınan kararın hukuka uygun olmadığını iddia etti.*Davaya bakan birinci derece mahkemesi konuyla ilgili tüm esnaf odalarının olumlu görüş verdiği, dönüşüme girecek minibüslerin kura yöntemiyle belirlenmesinin hakkaniyete uygun olduğu, mevzuat hükümleri uyarınca taksi sayı ve tarifelerini belirleme yetkisinin UKOME'de bulunduğu, minibüs ve taksi – dolmuşların taksiye dönüşmesini engelleyen bir mevzuat hükmü de bulunmadığı gerekçesiyle açılan davayı reddetmişti.*Bugün itibarıyla aynı gerekçelerle İstinaf Mahkemesi de birinci derece mahkemesinin kararını onadı ve açılan davayı reddetti.*Türkiye’ye emsal olacak bu karar bizi sevindirdi. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşerek İstanbullulara nitelikli, güvenli taksi hizmeti sunmak isteyen tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun.
https://sputniknews.com.tr/20230902/istanbulda-yolculari-aractan-indiren-taksiciye-para-cezasi-1075122309.html
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taksi, ibb, dönüşüm
taksi, ibb, dönüşüm

İBB duyurdu, mahkeme kararını verdi: Taksiye dönüşecekler

08:56 14.09.2023 (güncellendi: 08:59 14.09.2023)
© Sputnik / Kerimcan MalazTaksi logo
Taksi logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
UKOME’de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlenen özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararına dava açılarak alınan kararın hukuka uygun olmadığı iddia edilmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini duyurdu.
Gökce'nin paylaşımları şöyle:
*UKOME'de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlediğimiz özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararı almıştık.
*UKOME'de alınan bu karara karşı bir taksi kooperatifi dava açarak alınan kararın hukuka uygun olmadığını iddia etti.
*Davaya bakan birinci derece mahkemesi konuyla ilgili tüm esnaf odalarının olumlu görüş verdiği, dönüşüme girecek minibüslerin kura yöntemiyle belirlenmesinin hakkaniyete uygun olduğu, mevzuat hükümleri uyarınca taksi sayı ve tarifelerini belirleme yetkisinin UKOME'de bulunduğu, minibüs ve taksi – dolmuşların taksiye dönüşmesini engelleyen bir mevzuat hükmü de bulunmadığı gerekçesiyle açılan davayı reddetmişti.
*Bugün itibarıyla aynı gerekçelerle İstinaf Mahkemesi de birinci derece mahkemesinin kararını onadı ve açılan davayı reddetti.
*Türkiye’ye emsal olacak bu karar bizi sevindirdi. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşerek İstanbullulara nitelikli, güvenli taksi hizmeti sunmak isteyen tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun.
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