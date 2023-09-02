https://sputniknews.com.tr/20230902/istanbulda-yolculari-aractan-indiren-taksiciye-para-cezasi-1075122309.html
İstanbul'da yolcuları araçtan indiren taksiciye para cezası
İstanbul'da yolcuları araçtan indiren taksiciye para cezası
İstanbul'da güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi, araç 10 gün trafikten men edildi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T02:50+0300
2023-09-02T02:50+0300
2023-09-02T02:50+0300
dünya
taksi
istanbul
ceza
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İstanbul'da yolcuları araçtan indiren taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indirdiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.Kimliği tespit edildikten sonra yakalanan taksici İ.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.Taksi de 10 gün süreyle trafikten men edildi.
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taksi, istanbul, ceza
İstanbul'da yolcuları araçtan indiren taksiciye para cezası
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İstanbul'da güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi, araç 10 gün trafikten men edildi.
İstanbul'da yolcuları araçtan indiren taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indirdiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edildikten sonra yakalanan taksici İ.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.
Taksi de 10 gün süreyle trafikten men edildi.