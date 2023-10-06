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Putin'den Esad'a Humus'taki askeri okula yönelik saldırıya dair taziye mesajı: 'Şiddetle kınıyoruz'
Putin'den Esad'a Humus'taki askeri okula yönelik saldırıya dair taziye mesajı: 'Şiddetle kınıyoruz'
Humus'taki saldırı nedeniyle Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'a taziye mesajı gönderen Rusya lideri Putin, terörle mücadelede Suriyeli ortaklarla yakın... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T11:45+0300
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dünya
esad
vladimir putin
taziye
mesaj
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mezuniyet
suriye
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin Humus kentindeki bir askeri okulda mezuniyet töreni sırasında düzenlenen ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırı nedeniyle taziye mesajı gönderdi.Kremlin tarafından paylaşılan mesajda Putin, "Kurbanları arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu bu vahşi suçu şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı düzenleyenlerin, hak ettikleri cezayı almasını umuyoruz. Terörün her türlü biçim ve tezahürüyle mücadelede Suriyeli ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.Terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle Esad'a başsağlığı dileyen Putin, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ve destek dileklerini sunarken, tüm yaralılara acil şifalar diledi.Suriye Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre saldırıda 31'i kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 89 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 277 olarak açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231006/pentagon-abd-f-16-savas-ucaklari-mesru-mudafaa-olarak-turk-ihasini-dusurdu-1076074775.html
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esad, vladimir putin, taziye, mesaj, ölü, yaralı, mezuniyet, suriye, rusya, ikili ilişkiler, telefon, telefon görüşmesi, saldırı

Putin'den Esad'a Humus'taki askeri okula yönelik saldırıya dair taziye mesajı: 'Şiddetle kınıyoruz'

11:45 06.10.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / POOL
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Humus'taki saldırı nedeniyle Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'a taziye mesajı gönderen Rusya lideri Putin, terörle mücadelede Suriyeli ortaklarla yakın işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin Humus kentindeki bir askeri okulda mezuniyet töreni sırasında düzenlenen ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırı nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Kremlin tarafından paylaşılan mesajda Putin, "Kurbanları arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu bu vahşi suçu şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı düzenleyenlerin, hak ettikleri cezayı almasını umuyoruz. Terörün her türlü biçim ve tezahürüyle mücadelede Suriyeli ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle Esad'a başsağlığı dileyen Putin, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ve destek dileklerini sunarken, tüm yaralılara acil şifalar diledi.

Suriye Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre saldırıda 31'i kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 89 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 277 olarak açıklandı.
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
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