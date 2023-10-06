https://sputniknews.com.tr/20231006/pentagon-abd-f-16-savas-ucaklari-mesru-mudafaa-olarak-turk-ihasini-dusurdu-1076074775.html

Pentagon: ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak Türk İHA’sını düşürdü

Pentagon: ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak Türk İHA’sını düşürdü

Türkiye’ye ait İHA'nın Suriye'de "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne süren Pentagon Sözcüsü General Patrick Ryder, "ABD F-16... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T01:08+0300

2023-10-06T01:08+0300

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu.Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.Görüşmede Austin’in Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini kaydeden Ryder, bölgede ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için iki ülke arasında yakın koordinasyonun öneminin altının çizildiğini kaydetti.Ryder, daha sonra gazetecilerin görüşmede Suriye'de Türkiye'ye ait bir İHA düşürüldüğü iddiasını sorması üzerine, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini belirtti.Pentagon yetkilisi, "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır” dedi.'Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok'Türkiye’ye ait İHA'nın "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne süren Ryder, “Komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha fazla yaklaşan İHA'nın potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA’yı düşürdü” iddiasında bulundu.Ryder, bir soru üzerine de “Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok” ifadesini kullanırken, düşürme olayından önce iki ülke arasında “birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının” kullanıldığını savundu ancak temasların içeriğine dair detay vermedi.'Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı'İki ülke savunma bakanının konu hakkında “çok verimli bir görüşme” yaptığını tekrarlayan sözcü, “Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz” sözlerini paylaştı.Ryder, PKK konusunda da, “PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. PKK, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlandı. Bu nedenle Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyoruz” ifadelerini tekrarladı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/milli-savunma-bakani-guler-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1076073786.html

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