Pentagon: ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak Türk İHA’sını düşürdü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Spor müşavirleri yönetmeliği değiştirildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasında
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
13:34
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
15:00
0 dk
ANKARA FARKI
Türkiye teröre karşı nasıl bir politika izlemeli?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
16:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
21:23
2 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
21:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
07:07
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
07:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Karadağ savunma bütçesinin yüzde 14’ünden fazlasını Ukrayna’ya ayırıyor
08:10
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
08:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
15:30
2 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231006/pentagon-abd-f-16-savas-ucaklari-mesru-mudafaa-olarak-turk-ihasini-dusurdu-1076074775.html
Pentagon: ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak Türk İHA’sını düşürdü
Pentagon: ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak Türk İHA’sını düşürdü
Türkiye’ye ait İHA'nın Suriye'de "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne süren Pentagon Sözcüsü General Patrick Ryder, "ABD F-16... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T01:08+0300
2023-10-06T01:10+0300
dünya
türkiye
abd
abd
iha
iha
iha
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068382665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa6e131683c771e200920597694a2ace.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu.Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.Görüşmede Austin’in Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini kaydeden Ryder, bölgede ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için iki ülke arasında yakın koordinasyonun öneminin altının çizildiğini kaydetti.Ryder, daha sonra gazetecilerin görüşmede Suriye'de Türkiye'ye ait bir İHA düşürüldüğü iddiasını sorması üzerine, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini belirtti.Pentagon yetkilisi, "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır” dedi.'Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok'Türkiye’ye ait İHA'nın "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne süren Ryder, “Komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha fazla yaklaşan İHA'nın potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA’yı düşürdü” iddiasında bulundu.Ryder, bir soru üzerine de “Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok” ifadesini kullanırken, düşürme olayından önce iki ülke arasında “birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının” kullanıldığını savundu ancak temasların içeriğine dair detay vermedi.'Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı'İki ülke savunma bakanının konu hakkında “çok verimli bir görüşme” yaptığını tekrarlayan sözcü, “Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz” sözlerini paylaştı.Ryder, PKK konusunda da, “PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. PKK, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlandı. Bu nedenle Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyoruz” ifadelerini tekrarladı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/milli-savunma-bakani-guler-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1076073786.html
abd
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068382665_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_844786adb5e89bf92cf8bb3cd2d6ca4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, abd, abd, iha, iha, iha, suriye
türkiye, abd, abd, iha, iha, iha, suriye

Pentagon: ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak Türk İHA’sını düşürdü

01:08 06.10.2023 (güncellendi: 01:10 06.10.2023)
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPatrick Ryder
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Abone olTelegram
Türkiye’ye ait İHA'nın Suriye'de "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne süren Pentagon Sözcüsü General Patrick Ryder, "ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA’yı düşürdü” ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu.
Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Görüşmede Austin’in Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini kaydeden Ryder, bölgede ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için iki ülke arasında yakın koordinasyonun öneminin altının çizildiğini kaydetti.
Ryder, daha sonra gazetecilerin görüşmede Suriye'de Türkiye'ye ait bir İHA düşürüldüğü iddiasını sorması üzerine, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini belirtti.
Pentagon yetkilisi, "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır” dedi.

'Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok'

Türkiye’ye ait İHA'nın "ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini" öne süren Ryder, “Komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha fazla yaklaşan İHA'nın potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA’yı düşürdü” iddiasında bulundu.
Ryder, bir soru üzerine de “Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok” ifadesini kullanırken, düşürme olayından önce iki ülke arasında “birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının” kullanıldığını savundu ancak temasların içeriğine dair detay vermedi.

'Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı'

İki ülke savunma bakanının konu hakkında “çok verimli bir görüşme” yaptığını tekrarlayan sözcü, “Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz” sözlerini paylaştı.
Ryder, PKK konusunda da, “PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. PKK, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlandı. Bu nedenle Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyoruz” ifadelerini tekrarladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Dün, 23:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала