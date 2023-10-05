https://sputniknews.com.tr/20231005/milli-savunma-bakani-guler-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1076073786.html
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Güler... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T23:48+0300
2023-10-05T23:48+0300
2023-10-05T23:48+0300
türkiye
yaşar güler
abd
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
işid
işid karşıtı koalisyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ce54682040effa12bab25aa3609a93c7.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/mitten-suriyede-operasyon-pkkya-ait-silah-ve-muhimmat-depolari-vuruldu-1076068258.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_e11f8647a58ce3e3c9be4ddde0d21c4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yaşar güler, abd, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), işid, işid karşıtı koalisyon
yaşar güler, abd, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), işid, işid karşıtı koalisyon
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından Türkiye'nin IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.
Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.