https://sputniknews.com.tr/20231005/milli-savunma-bakani-guler-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1076073786.html

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Güler... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T23:48+0300

2023-10-05T23:48+0300

2023-10-05T23:48+0300

türkiye

yaşar güler

abd

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

işid

işid karşıtı koalisyon

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin IŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/mitten-suriyede-operasyon-pkkya-ait-silah-ve-muhimmat-depolari-vuruldu-1076068258.html

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yaşar güler, abd, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), işid, işid karşıtı koalisyon