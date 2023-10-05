MİT'ten Suriye'de operasyon: 'PKK'ya ait silah ve mühimmat depoları vuruldu'

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Anadolu Ajansı, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların vurulduğu bilgisini geçti.