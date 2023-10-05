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SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de operasyon: 'PKK'ya ait silah ve mühimmat depoları vuruldu'
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MİT'ten Suriye'de operasyon: 'PKK'ya ait silah ve mühimmat depoları vuruldu'
MİT'ten Suriye'de operasyon: 'PKK'ya ait silah ve mühimmat depoları vuruldu'
Anadolu Ajansı, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
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mit, suriye, son dakika
mit, suriye, son dakika

MİT'ten Suriye'de operasyon: 'PKK'ya ait silah ve mühimmat depoları vuruldu'

19:26 05.10.2023 (güncellendi: 19:27 05.10.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Anadolu Ajansı, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların vurulduğu bilgisini geçti.
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