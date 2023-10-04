https://sputniknews.com.tr/20231004/icisleri-bakanligi-acikladi-ankaradaki-teror-saldirisini-gerceklestirenlerin-kimlikleri-belli-oldu-1076004369.html
Ankara'da bombalı saldırı girişimi, İçişleri açıkladı: '2. teröristin kimliği de belirlendi'
Ankara'da bombalı saldırı girişimi, İçişleri açıkladı: '2. teröristin kimliği de belirlendi'
İçişleri Bakanlığı, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir"... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T06:53+0300
2023-10-04T06:53+0300
2023-10-04T07:22+0300
türkiye
ankara
kimlik
kimlik tespiti
bombalı saldırı
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İçişleri Bakanlığı, 2 Ekim'de bakanlığın önündeki terör saldırısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, terör saldırısını gerçekleştirenlerden ikincisinin 'terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun' belirlendiğini bildirdi. Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."
https://sputniknews.com.tr/20231002/icisleri-bakanligi-duyurdu-teror-saldirisini-gerceklestirenlerden-birinin-kimligi-belli-oldu-1075948194.html
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ankara, kimlik, kimlik tespiti, bombalı saldırı
ankara, kimlik, kimlik tespiti, bombalı saldırı
Ankara'da bombalı saldırı girişimi, İçişleri açıkladı: '2. teröristin kimliği de belirlendi'
06:53 04.10.2023 (güncellendi: 07:22 04.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı, 2 Ekim'de bakanlığın önündeki terör saldırısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, terör saldırısını gerçekleştirenlerden ikincisinin 'terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun' belirlendiğini bildirdi.
Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.
Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.
Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."