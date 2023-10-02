https://sputniknews.com.tr/20231002/icisleri-bakanligi-duyurdu-teror-saldirisini-gerceklestirenlerden-birinin-kimligi-belli-oldu-1075948194.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör saldırısını gerçekleştirenlerden birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör saldırısını gerçekleştirenlerden birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki terör saldırısı girişimi ile ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T13:30+0300

2023-10-02T13:30+0300

2023-10-02T13:52+0300

türkiye

ankara

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İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerden birinin PKK-KCK mensubu ‘Kanivar Erdal’ kod adlı Hasan Oğuz olduğu açıklandı.2 polis memurunun yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.”Soruşturmada son durumAdalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Adli soruşturma devam ediyor. Gerekli açıklamalar, soruşturmanın neticesinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.Yayın yasağı getirilmiştiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231002/bakan-tunctan-icislerine-bombali-saldiri-hakkinda-yeni-aciklama-1075947296.html

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