https://sputniknews.com.tr/20231002/icisleri-bakanligi-duyurdu-teror-saldirisini-gerceklestirenlerden-birinin-kimligi-belli-oldu-1075948194.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör saldırısını gerçekleştirenlerden birinin kimliği belli oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör saldırısını gerçekleştirenlerden birinin kimliği belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki terör saldırısı girişimi ile ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T13:30+0300
2023-10-02T13:30+0300
2023-10-02T13:52+0300
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İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerden birinin PKK-KCK mensubu ‘Kanivar Erdal’ kod adlı Hasan Oğuz olduğu açıklandı.2 polis memurunun yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.”Soruşturmada son durumAdalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Adli soruşturma devam ediyor. Gerekli açıklamalar, soruşturmanın neticesinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.Yayın yasağı getirilmiştiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/bakan-tunctan-icislerine-bombali-saldiri-hakkinda-yeni-aciklama-1075947296.html
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör saldırısını gerçekleştirenlerden birinin kimliği belli oldu
13:30 02.10.2023 (güncellendi: 13:52 02.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki terör saldırısı girişimi ile ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.
İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerden birinin PKK-KCK mensubu ‘Kanivar Erdal’ kod adlı Hasan Oğuz olduğu açıklandı.
2 polis memurunun yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.”
Soruşturmada son durum
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Adli soruşturma devam ediyor. Gerekli açıklamalar, soruşturmanın neticesinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Yayın yasağı getirilmişti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıklamıştı.