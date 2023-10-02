https://sputniknews.com.tr/20231002/bakan-tunctan-icislerine-bombali-saldiri-hakkinda-yeni-aciklama-1075947296.html
Bakan Tunç'tan İçişleri'ne bombalı saldırı girişimi hakkında yeni açıklama
Bakan Tunç'tan İçişleri'ne bombalı saldırı girişimi hakkında yeni açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde soruşturmanın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, "Soruşturma devam... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T12:53+0300
2023-10-02T12:53+0300
2023-10-02T13:07+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’daki bombalı saldırı girişimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 'terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü' söyledi.Tunç açıklamalarında şunları kaydetti:"Diğer teröristin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor Adli soruşturma devam ediyor. Olay tüm boyutuyla çok yönlü araştırılıyor. Burada kahramanca mücadele eden güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Terörle mücadeledeki kararlılığımız devam edecek."İçişleri Bakanlığı: Teröristlerden biri PKK üyesiİçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 'teröristlerden birinin PKK üyesi olduğunun tespit edildiğini, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği' duyurulmuştu. Öte yandan olay yerindeki incelemede 9 bin 700 gram C-4 patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/ankarada-bombali-saldiri-girisimi-oldurulerek-araci-gasp-edilen-veterinerin-hikayesi-ortaya-cikti-1075935334.html
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ankara bombalı saldırı, içişleri bombalı saldırı, ankara son dakika
ankara bombalı saldırı, içişleri bombalı saldırı, ankara son dakika
Bakan Tunç'tan İçişleri'ne bombalı saldırı girişimi hakkında yeni açıklama
12:53 02.10.2023 (güncellendi: 13:07 02.10.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde soruşturmanın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, "Soruşturma devam ediyor. Diğer teröristin kimlik belirmeme çalışmaları devam ediyor. Olay, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’daki bombalı saldırı girişimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 'terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü' söyledi.
Tunç açıklamalarında şunları kaydetti:
"Diğer teröristin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor Adli soruşturma devam ediyor. Olay tüm boyutuyla çok yönlü araştırılıyor. Burada kahramanca mücadele eden güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Terörle mücadeledeki kararlılığımız devam edecek."
İçişleri Bakanlığı: Teröristlerden biri PKK üyesi
İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 'teröristlerden birinin PKK üyesi olduğunun tespit edildiğini, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği' duyurulmuştu. Öte yandan olay yerindeki incelemede 9 bin 700 gram C-4 patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.