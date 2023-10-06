https://sputniknews.com.tr/20231006/peskov-kapsamli-nukleer-deneme-yasagindan-cekilmek-nukleer-test-planlandigi-anlamina-gelmiyor-1076090985.html
Peskov: Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı'ndan çekilmek, nükleer test planlandığı anlamına gelmiyor
Peskov: Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı'ndan çekilmek, nükleer test planlandığı anlamına gelmiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndaki (CTBT) onayını çekmesinin nükleer test planladığı anlamına... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T18:14+0300
2023-10-06T18:14+0300
2023-10-06T18:21+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
vladimir putin
uluslararası valday tartışma kulübü
nükleer
kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
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Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda Moskova'nın CTBT'ye ilişkin onayını geri çekebileceği uyarısında bulunmasını değerlendirdi."Bu, nükleer test yapma niyetinin beyanı anlamına gelmiyor" diyen Peskov, Putin'in öncelikle durumu de-facto olarak eşit seviyeye getirmek gerektiğini söylemek istediğini ifade etti.Kremlin Sözcüsü açıklamasında, "Biz antlaşmayı çok eskiden imzaladık ve onayladık, ancak ABD onaylamadı. Devlet Başkanı, durumu eşit seviyeye getirmek için bunun yapılabileceğini söyledi. Duma Başkanı Volodin de, bunu yapmaya hazır olduklarını dile getirdi" cümlelerine yer verdi.'Putin'in Valday'daki konuşmasının analizi için zaman gerekli'Putin'in Valday toplantısında birçok önemli açıklama yaptığına da dikkat çeken Peskov, "Gerçekten de çok kapsamlı, kavramsal, dünya görüşünün ortaya koyulduğu bir konuşma oldu. Analizi devam ediyor ve bunun için zaman gerekiyor" ifadelerini kullandı.ABD'nin CTBT'yi imzaladığını ancak onaylamadığını anımsatarak Moskova'nın da bu anlaşmaya ilişkin onayını geri çekebileceği uyarısında bulunan Putin, "Bu, Duma vekillerinin meselesi, teorik olarak onayın geri çekilmesi mümkün. Eğer bunu yaparsak, bu tamamen yeterli olur" ifadelerini kullanmıştı.8 ülke onaylarsa yürürlüğe girecekMerkezi Viyana'da bulunan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonu, 19 Kasım 1996'da imzaya açılan CTBT'nin yürürlüğe girmesi için faaliyet yürütüyor.CTBT'nin yürürlüğe girebilmesi için bütün ülkelerin antlaşmayı hem imzalaması hem de meclislerinde onaylamaları gerekiyor. Antlaşma bugüne kadar 185 ülke tarafından imzalanırken, 170 ülke tarafından onaylandı.Nükleer silah sahibi Rusya, İngiltere ve Fransa onay süreçlerini tamamlarken Antlaşma, ABD, Çin, İsrail, İran, Kuzey Kore, Mısır, Hindistan ve Pakistan tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html
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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, uluslararası valday tartışma kulübü, nükleer, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, uluslararası valday tartışma kulübü, nükleer, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
Peskov: Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı'ndan çekilmek, nükleer test planlandığı anlamına gelmiyor
18:14 06.10.2023 (güncellendi: 18:21 06.10.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndaki (CTBT) onayını çekmesinin nükleer test planladığı anlamına gelmediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda Moskova'nın CTBT'ye ilişkin onayını geri çekebileceği uyarısında bulunmasını değerlendirdi.
"Bu, nükleer test yapma niyetinin beyanı anlamına gelmiyor" diyen Peskov, Putin'in öncelikle durumu de-facto olarak eşit seviyeye getirmek gerektiğini söylemek istediğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü açıklamasında, "Biz antlaşmayı çok eskiden imzaladık ve onayladık, ancak ABD onaylamadı. Devlet Başkanı, durumu eşit seviyeye getirmek için bunun yapılabileceğini söyledi. Duma Başkanı Volodin de, bunu yapmaya hazır olduklarını dile getirdi" cümlelerine yer verdi.
'Putin'in Valday'daki konuşmasının analizi için zaman gerekli'
Putin'in Valday toplantısında birçok önemli açıklama yaptığına da dikkat çeken Peskov, "Gerçekten de çok kapsamlı, kavramsal, dünya görüşünün ortaya koyulduğu bir konuşma oldu. Analizi devam ediyor ve bunun için zaman gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin CTBT'yi imzaladığını ancak onaylamadığını anımsatarak Moskova'nın da bu anlaşmaya ilişkin onayını geri çekebileceği uyarısında bulunan Putin, "Bu, Duma vekillerinin meselesi, teorik olarak onayın geri çekilmesi mümkün. Eğer bunu yaparsak, bu tamamen yeterli olur" ifadelerini kullanmıştı.
8 ülke onaylarsa yürürlüğe girecek
Merkezi Viyana'da bulunan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonu, 19 Kasım 1996'da imzaya açılan CTBT'nin yürürlüğe girmesi için faaliyet yürütüyor.
CTBT'nin yürürlüğe girebilmesi için bütün ülkelerin antlaşmayı hem imzalaması hem de meclislerinde onaylamaları gerekiyor. Antlaşma bugüne kadar 185 ülke tarafından imzalanırken, 170 ülke tarafından onaylandı.
Nükleer silah sahibi Rusya, İngiltere ve Fransa onay süreçlerini tamamlarken Antlaşma, ABD, Çin, İsrail, İran, Kuzey Kore, Mısır, Hindistan ve Pakistan tarafından imzalanıp onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.