https://sputniknews.com.tr/20231006/milli-savunma-bakanligi-suriyede-15-hedef-imha-edildi-1076108422.html
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 15 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 15 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yapılan hava harekatında 15 hedefin imha edildiği bildirildi. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T22:52+0300
2023-10-06T22:52+0300
2023-10-06T23:02+0300
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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 15 hedef imha edildi
22:52 06.10.2023 (güncellendi: 23:02 06.10.2023) Abone ol
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yapılan hava harekatında 15 hedefin imha edildiği bildirildi.