https://sputniknews.com.tr/20231005/msb-suriyenin-kuzeyindeki-terorist-hedeflerine-hava-harekati-icra-edildi-30-hedef-imha-edildi-1076073909.html
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 'Teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi'
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 'Teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi'
MSB'den "Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildi, sorumlu teröristlerin de içinde... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T23:51+0300
2023-10-05T23:51+0300
2023-10-06T00:05+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
suriye
tel rıfat
cizre
derik
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Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
türkiye
suriye
tel rıfat
cizre
derik
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, tel rıfat, cizre, derik
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, tel rıfat, cizre, derik
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 'Teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi'
23:51 05.10.2023 (güncellendi: 00:05 06.10.2023) Abone ol
MSB'den "Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildi, sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."