Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak'

"Bir kez daha söylüyorum, durmak gerekiyor zira durum daha da kötüleşecek. Polonyalıların Ukrayna'nın batısını ele geçirmeye hazır olduğunu görüyorsunuz. Ruslar halihazırda her yönde aktif olarak savunma yapıyor. Hatta artık saldırıyorlar. Ukraynalıların savaşacak hiçbir şeyi yok. Olsa bile, bu gücü dizginlemeyezler. Bu nedenle artık durmak gerekiyor. Aksi takdirde birkaç ay içinde hiç kimse, Ukraynalılarla ve Batı'yla bu konuyu konuşmayacak"