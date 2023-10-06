https://sputniknews.com.tr/20231006/lukasenkodan-batiya-uyari-ukraynadaki-catismayi-durdurun-yoksa-daha-kotu-olacak-1076092881.html
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak'
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak'
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Batı'ya Ukrayna'daki çatışmaya son vermeleri yönünde çağrıda bulunarak aksi halde daha kötü sonuçlarla karşı karşıya... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T19:15+0300
2023-10-06T19:15+0300
2023-10-06T19:28+0300
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
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Brest Bölgesi'ne ziyareti sırasında gazetecilerle bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'ya Ukrayna'daki çatışma konusunda uyarı gönderdi.Lukaşenko açıklamasında gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:'ABD ve AB arasında Ukrayna'daki çatışmayla ilgili görüş birliği yok'Lukaşenko, AB ve ABD arasında Ukrayna'daki çatışma konusunda görüş birliği bulunmadığını belirterek Avrupalıların savaşmak istemediğini kaydetti.Belarus Devlet Başkanı, "Avrupa ve Amerika ne kadar birlik olduklarını gösterirlerse göstersinler, aralarında birlik yok. Bunu size kesinlikle söylüyorum, yalnızca analizlerime değil, aynı zamanda kişisel temaslarıma da dayanarak. Avrupa savaşmak istemiyor. Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmaması kendi çıkarınadır zira savaş 'ortak evde' sürüyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bati-daha-simdiden-zelenskiyin-icini-bosaltmaya-basladi-1075688186.html
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ukrayna, avrupa birliği, abd, rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko
ukrayna, avrupa birliği, abd, rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak'
19:15 06.10.2023 (güncellendi: 19:28 06.10.2023) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Batı'ya Ukrayna'daki çatışmaya son vermeleri yönünde çağrıda bulunarak aksi halde daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu. Lukaşenko, ABD ve AB'nin Ukrayna'daki çatışma konusunda farklı görüşlere sahip olduğuna da dikkat çekti.
Brest Bölgesi'ne ziyareti sırasında gazetecilerle bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'ya Ukrayna'daki çatışma konusunda uyarı gönderdi.
Lukaşenko açıklamasında gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
"Bir kez daha söylüyorum, durmak gerekiyor zira durum daha da kötüleşecek. Polonyalıların Ukrayna'nın batısını ele geçirmeye hazır olduğunu görüyorsunuz. Ruslar halihazırda her yönde aktif olarak savunma yapıyor. Hatta artık saldırıyorlar. Ukraynalıların savaşacak hiçbir şeyi yok. Olsa bile, bu gücü dizginlemeyezler. Bu nedenle artık durmak gerekiyor. Aksi takdirde birkaç ay içinde hiç kimse, Ukraynalılarla ve Batı'yla bu konuyu konuşmayacak"
'ABD ve AB arasında Ukrayna'daki çatışmayla ilgili görüş birliği yok'
Lukaşenko, AB ve ABD arasında Ukrayna'daki çatışma konusunda görüş birliği bulunmadığını belirterek Avrupalıların savaşmak istemediğini kaydetti.
Belarus Devlet Başkanı, "Avrupa ve Amerika ne kadar birlik olduklarını gösterirlerse göstersinler, aralarında birlik yok. Bunu size kesinlikle söylüyorum, yalnızca analizlerime değil, aynı zamanda kişisel temaslarıma da dayanarak. Avrupa savaşmak istemiyor. Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmaması kendi çıkarınadır zira savaş 'ortak evde' sürüyor" ifadelerini kullandı.