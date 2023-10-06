Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Spor müşavirleri yönetmeliği değiştirildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasında
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
13:34
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
15:00
0 dk
ANKARA FARKI
Türkiye teröre karşı nasıl bir politika izlemeli?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
16:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
21:23
2 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
21:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
07:23
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
07:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
SESLİ HABER
Karadağ savunma bütçesinin yüzde 14’ünden fazlasını Ukrayna’ya ayırıyor
08:14
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
08:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Mahir Boztepe: Putin’in dünkü açıklamaları 2007’deki açıklamalarının devamı gibiydi
09:05
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
1 dk
GÜN ORTASI
Yılmaz Vural: Türk futbolunu kim yönetiyor?
12:00
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek
15:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
15:48
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
16:01
2 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
17:52
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Granada'daki AB zirvesi kilit oyuncuların yokluğu nedeniyle başarısız oldu”
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
18:38
2 dk
SESLİ HABER
İran Cumhurbaşkanı Reisi: “NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez”
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa'ya çağrı: ‘Amerika'daki olayları izliyorlar'
18:57
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
19:08
1 dk
SESLİ HABER
Kanada makamları, 1987'de bir SS mensubu devlet nişanına aday gösterildiği için özür diledi
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı
19:53
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor”
20:47
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak”
22:33
1 dk
SESLİ HABER
AB, Ukrayna yardımlarıyla ilgili gerçeği itiraf etti: 'Artık paramız kalmadı'
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”
23:41
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231006/lukasenkodan-batiya-uyari-ukraynadaki-catismayi-durdurun-yoksa-daha-kotu-olacak-1076092881.html
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak'
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak'
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Batı'ya Ukrayna'daki çatışmaya son vermeleri yönünde çağrıda bulunarak aksi halde daha kötü sonuçlarla karşı karşıya... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T19:15+0300
2023-10-06T19:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
abd
rusya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066112006_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_04e831cd3eec9c060c018bfdf303739d.jpg
Brest Bölgesi'ne ziyareti sırasında gazetecilerle bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'ya Ukrayna'daki çatışma konusunda uyarı gönderdi.Lukaşenko açıklamasında gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:'ABD ve AB arasında Ukrayna'daki çatışmayla ilgili görüş birliği yok'Lukaşenko, AB ve ABD arasında Ukrayna'daki çatışma konusunda görüş birliği bulunmadığını belirterek Avrupalıların savaşmak istemediğini kaydetti.Belarus Devlet Başkanı, "Avrupa ve Amerika ne kadar birlik olduklarını gösterirlerse göstersinler, aralarında birlik yok. Bunu size kesinlikle söylüyorum, yalnızca analizlerime değil, aynı zamanda kişisel temaslarıma da dayanarak. Avrupa savaşmak istemiyor. Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmaması kendi çıkarınadır zira savaş 'ortak evde' sürüyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bati-daha-simdiden-zelenskiyin-icini-bosaltmaya-basladi-1075688186.html
ukrayna
avrupa birliği
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066112006_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_546903f78556aaa53d404e34b648360e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, avrupa birliği, abd, rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko
ukrayna, avrupa birliği, abd, rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko

Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: 'Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak'

19:15 06.10.2023 (güncellendi: 19:28 06.10.2023)
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Batı'ya Ukrayna'daki çatışmaya son vermeleri yönünde çağrıda bulunarak aksi halde daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu. Lukaşenko, ABD ve AB'nin Ukrayna'daki çatışma konusunda farklı görüşlere sahip olduğuna da dikkat çekti.
Brest Bölgesi'ne ziyareti sırasında gazetecilerle bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'ya Ukrayna'daki çatışma konusunda uyarı gönderdi.

Lukaşenko açıklamasında gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bir kez daha söylüyorum, durmak gerekiyor zira durum daha da kötüleşecek. Polonyalıların Ukrayna'nın batısını ele geçirmeye hazır olduğunu görüyorsunuz. Ruslar halihazırda her yönde aktif olarak savunma yapıyor. Hatta artık saldırıyorlar. Ukraynalıların savaşacak hiçbir şeyi yok. Olsa bile, bu gücü dizginlemeyezler. Bu nedenle artık durmak gerekiyor. Aksi takdirde birkaç ay içinde hiç kimse, Ukraynalılarla ve Batı'yla bu konuyu konuşmayacak"

'ABD ve AB arasında Ukrayna'daki çatışmayla ilgili görüş birliği yok'

Lukaşenko, AB ve ABD arasında Ukrayna'daki çatışma konusunda görüş birliği bulunmadığını belirterek Avrupalıların savaşmak istemediğini kaydetti.
Belarus Devlet Başkanı, "Avrupa ve Amerika ne kadar birlik olduklarını gösterirlerse göstersinler, aralarında birlik yok. Bunu size kesinlikle söylüyorum, yalnızca analizlerime değil, aynı zamanda kişisel temaslarıma da dayanarak. Avrupa savaşmak istemiyor. Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmaması kendi çıkarınadır zira savaş 'ortak evde' sürüyor" ifadelerini kullandı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
Ukrayna krizi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı daha şimdiden Zelenskiy’in 'içini boşaltmaya' başladı
23 Eylül, 02:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала