https://sputniknews.com.tr/20231006/lubnanli-uzman-putinin-valdaydaki-konusmasi-cok-kutuplu--dunyanin-baslangicina-dair-bir-mesajdi-1076102410.html
Lübnanlı uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
Lübnanlı uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
Lübnanlı siyasi analist Eliyas el-Murr, Putin'in Valday’daki konuşmasının çok kutuplu dünya düzeni döneminin başlangıcına dair bir mesaj olduğunu ifade etti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T20:49+0300
2023-10-06T20:49+0300
2023-10-06T21:34+0300
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lübnan
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vladimir putin
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Lübnanlı yazar ve siyasi analist Eliyas el-Murr, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısındaki konuşmasının öncelikle kolektif Batı'ya yönelik olduğunu, bunun çok kutuplu dünya düzeni döneminin başlangıcına dair bir mesaj olduğunu söyledi.Sputnik’e konuşan El-Murr, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday forumunda üç buçuk saat boyunca dünyaya ve özellikle kolektif Batı'ya artık yeni bir aşamaya geçtiğimiz ve aslında çok kutuplu bir dünyaya girdiğimiz mesajını verdi” dedi.Putin'in sözlerinin, Rusya'nın çok kutuplu dünya düzeninin başlamasını hızlandırmayı amaçlayan girişimlerden daha somut eylemlere geçişi ifade ettiğini belirten uzman, Rusya'nın artık dünya süreçlerini etkileyebildiğini ve kendi şartlarını diğer siyasi ve ekonomik bloklara dayatabildiğini vurguladı.Putin’in mücadelenin ekonomik cephe de dahil olmak üzere her yönde, özellikle de Doğu ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaratılan dolar finansal modelinden kademeli olarak vazgeçmesi yönünde sürdüğünü vurgulamasının önemli olduğunu belirten uzman, “Batı, bugün dünya sahnesinde ve uluslararası ilişkilerde atlanamayacak ve görmezden gelinemeyecek bir devin durduğunu bilmelidir. Bu, Rusya, Çin ve BRICS ülkelerinden oluşan ve sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik olan doğu ittifakı devidir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html
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lübnan, rusya, vladimir putin
Lübnanlı uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
20:49 06.10.2023 (güncellendi: 21:34 06.10.2023) Abone ol
Lübnanlı siyasi analist Eliyas el-Murr, Putin'in Valday’daki konuşmasının çok kutuplu dünya düzeni döneminin başlangıcına dair bir mesaj olduğunu ifade etti.
Lübnanlı yazar ve siyasi analist Eliyas el-Murr, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısındaki konuşmasının öncelikle kolektif Batı'ya yönelik olduğunu, bunun çok kutuplu dünya düzeni döneminin başlangıcına dair bir mesaj olduğunu söyledi.
Sputnik’e konuşan El-Murr, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday forumunda üç buçuk saat boyunca dünyaya ve özellikle kolektif Batı'ya artık yeni bir aşamaya geçtiğimiz ve aslında çok kutuplu bir dünyaya girdiğimiz mesajını verdi” dedi.
Putin'in sözlerinin, Rusya'nın çok kutuplu dünya düzeninin başlamasını hızlandırmayı amaçlayan girişimlerden daha somut eylemlere geçişi ifade ettiğini belirten uzman, Rusya'nın artık dünya süreçlerini etkileyebildiğini ve kendi şartlarını diğer siyasi ve ekonomik bloklara dayatabildiğini vurguladı.
Putin’in mücadelenin ekonomik cephe de dahil olmak üzere her yönde, özellikle de Doğu ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaratılan dolar finansal modelinden kademeli olarak vazgeçmesi yönünde sürdüğünü vurgulamasının önemli olduğunu belirten uzman, “Batı, bugün dünya sahnesinde ve uluslararası ilişkilerde atlanamayacak ve görmezden gelinemeyecek bir devin durduğunu bilmelidir. Bu, Rusya, Çin ve BRICS ülkelerinden oluşan ve sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik olan doğu ittifakı devidir” diye konuştu.