https://sputniknews.com.tr/20231006/kirasi-50-bin-liraya-cikan-unlu-sarkici-ingiltereye-yerlesme-karari-aldi-1076085484.html

Kirası 50 bin liraya çıkan ünlü şarkıcı İngiltere'ye yerleşme kararı aldı

Kirası 50 bin liraya çıkan ünlü şarkıcı İngiltere'ye yerleşme kararı aldı

Şarkıcı Yusuf Güvey, ev sahibinin kirasını 50 bin TL yapmak istediğini söyleyerek, İngiltere'ye döneceğini açıkladı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T12:55+0300

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yaşam

şarkıcı

yusuf güney

türkiye

kira

ekonomi

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Şarkıcı Yusuf Güney, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan 2. Sayfa programına konuk oldu. Güney, canlı yayında ev sahibinin kirasını 50 bin TL'ye çıkarmak istediğini söyledi.Güney, şu ifadeleri kullandı: Güney daha sonra ise, "Zaten şöyle bir karar aldım. İngiltere'ye dönüyorum. Kesin dönüş yapıyorum" dedi.'Milli duygularım her şeyin önünde gelir'Yusuf Güney, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı. Güney, bunun nedenini ise "T.C. vatandaşı olmak ve ülkemin pasaportunu taşımak benim için gurur. Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim. Milli duygularım her şeyin önünde gelir. Menfaatsiz ve çıkarsız ülkemi seviyorum" diyerek açıklamıştı.

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şarkıcı, yusuf güney, türkiye, kira, ekonomi