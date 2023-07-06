https://sputniknews.com.tr/20230706/intihar-girisiminde-bulunmustu-unlu-sarkici-48-yasinda-hayatini-kaybetti-1073225049.html

İntihar girişiminde bulunmuştu: Ünlü şarkıcı 48 yaşında hayatını kaybetti

İntihar girişiminde bulunmuştu: Ünlü şarkıcı 48 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir depresyonla mücadele eden ve geçen hafta intihar teşebbüsünde bulunan Hong Kong doğumlu ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin hayatını kaybettiği bildirildi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T10:05+0300

2023-07-06T10:05+0300

2023-07-06T10:10+0300

yaşam

ölü

şarkıcı

hong kong

coco lee

ölüm

çince

şarkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073225584_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6d26d7d92b70194c385338240dd6ce7f.jpg

2 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan Hong Kong doğumlu şarkıcı ve aktris CoCo Lee, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kız kardeşlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, uzun yıllardır depresyonda olduğu belirtilen 48 yaşındaki şarkıcı, intihar teşebbüsünün ardından kaldırıldığı hastanede komada kalmıştı. Kardeşleri tarafından yapılan açıklamada, “CoCo her ne kadar profesyonel yardım almış olsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı” denildi. Açıklamada, Lee'nin şarkıcılık kariyerinin 30. yıl dönümü olduğu ve bu süre zarfında şarkılarıyla sayısız uluslararası beğeni kazandığı, mükemmel canlı performanslarıyla izleyicilerde hayranlık uyandırdığı belirtildi. "CoCo'nun uluslararası müzik camiasında Çinli şarkıcılara yeni bir dünyanın kapılarını aralamak için yorulmadan çalıştığı biliniyor. Onunla gurur duyuyoruz" denilen açıklamada, "CoCo dünyada uzun süre kalmasa da yaktığı ışık sonsuza kadar yanacak" ifadeleri yer aldı.Hong Kong'da doğan ve ABD'de büyüyen Lee, liseden sonra Hong Kong'a yaptığı bir ziyarette, müzik kariyerini başlatan bir şarkı yarışmasında birinci oldu. 90'lı yıllarda Asya'da albümleri satış rekorları kıran Lee'nin çok sayıda İngilizce ve Çince şarkısı bulunuyor. 1998 yılında 'Mulan' filmindeki 'Reflection' şarkısıyla ün kazanan Lee, Oscar Ödül Töreni’nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak tarihe geçmiş, moda devi Chanel'in ilk Çinli yüzü olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230629/yogun-bakima-kaldirilan-madonnanin-ailesinden-ilk-aciklama-onu-kaybedecegimizden-emindik-1072980641.html

hong kong

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ölü, şarkıcı, hong kong, coco lee, ölüm, çince, şarkı