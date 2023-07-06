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https://sputniknews.com.tr/20230706/intihar-girisiminde-bulunmustu-unlu-sarkici-48-yasinda-hayatini-kaybetti-1073225049.html
İntihar girişiminde bulunmuştu: Ünlü şarkıcı 48 yaşında hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunmuştu: Ünlü şarkıcı 48 yaşında hayatını kaybetti
Bir süredir depresyonla mücadele eden ve geçen hafta intihar teşebbüsünde bulunan Hong Kong doğumlu ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin hayatını kaybettiği bildirildi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T10:05+0300
2023-07-06T10:10+0300
yaşam
ölü
şarkıcı
hong kong
coco lee
ölüm
çince
şarkı
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2 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan Hong Kong doğumlu şarkıcı ve aktris CoCo Lee, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kız kardeşlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, uzun yıllardır depresyonda olduğu belirtilen 48 yaşındaki şarkıcı, intihar teşebbüsünün ardından kaldırıldığı hastanede komada kalmıştı. Kardeşleri tarafından yapılan açıklamada, “CoCo her ne kadar profesyonel yardım almış olsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı” denildi. Açıklamada, Lee'nin şarkıcılık kariyerinin 30. yıl dönümü olduğu ve bu süre zarfında şarkılarıyla sayısız uluslararası beğeni kazandığı, mükemmel canlı performanslarıyla izleyicilerde hayranlık uyandırdığı belirtildi. "CoCo'nun uluslararası müzik camiasında Çinli şarkıcılara yeni bir dünyanın kapılarını aralamak için yorulmadan çalıştığı biliniyor. Onunla gurur duyuyoruz" denilen açıklamada, "CoCo dünyada uzun süre kalmasa da yaktığı ışık sonsuza kadar yanacak" ifadeleri yer aldı.Hong Kong'da doğan ve ABD'de büyüyen Lee, liseden sonra Hong Kong'a yaptığı bir ziyarette, müzik kariyerini başlatan bir şarkı yarışmasında birinci oldu. 90'lı yıllarda Asya'da albümleri satış rekorları kıran Lee'nin çok sayıda İngilizce ve Çince şarkısı bulunuyor. 1998 yılında 'Mulan' filmindeki 'Reflection' şarkısıyla ün kazanan Lee, Oscar Ödül Töreni’nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak tarihe geçmiş, moda devi Chanel'in ilk Çinli yüzü olmuştu.
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ölü, şarkıcı, hong kong, coco lee, ölüm, çince, şarkı
ölü, şarkıcı, hong kong, coco lee, ölüm, çince, şarkı

İntihar girişiminde bulunmuştu: Ünlü şarkıcı 48 yaşında hayatını kaybetti

10:05 06.07.2023 (güncellendi: 10:10 06.07.2023)
© AFP 2023 / STRBir süredir depresyonla mücadele eden geçen hafta intihar teşebbüsünde bulunan ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bir süredir depresyonla mücadele eden geçen hafta intihar teşebbüsünde bulunan ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin hayatını kaybettiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / STR
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Bir süredir depresyonla mücadele eden ve geçen hafta intihar teşebbüsünde bulunan Hong Kong doğumlu ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
2 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan Hong Kong doğumlu şarkıcı ve aktris CoCo Lee, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kız kardeşlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, uzun yıllardır depresyonda olduğu belirtilen 48 yaşındaki şarkıcı, intihar teşebbüsünün ardından kaldırıldığı hastanede komada kalmıştı.
Kardeşleri tarafından yapılan açıklamada, “CoCo her ne kadar profesyonel yardım almış olsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı” denildi.
Açıklamada, Lee'nin şarkıcılık kariyerinin 30. yıl dönümü olduğu ve bu süre zarfında şarkılarıyla sayısız uluslararası beğeni kazandığı, mükemmel canlı performanslarıyla izleyicilerde hayranlık uyandırdığı belirtildi.
"CoCo'nun uluslararası müzik camiasında Çinli şarkıcılara yeni bir dünyanın kapılarını aralamak için yorulmadan çalıştığı biliniyor. Onunla gurur duyuyoruz" denilen açıklamada, "CoCo dünyada uzun süre kalmasa da yaktığı ışık sonsuza kadar yanacak" ifadeleri yer aldı.
Hong Kong'da doğan ve ABD'de büyüyen Lee, liseden sonra Hong Kong'a yaptığı bir ziyarette, müzik kariyerini başlatan bir şarkı yarışmasında birinci oldu. 90'lı yıllarda Asya'da albümleri satış rekorları kıran Lee'nin çok sayıda İngilizce ve Çince şarkısı bulunuyor.
1998 yılında 'Mulan' filmindeki 'Reflection' şarkısıyla ün kazanan Lee, Oscar Ödül Töreni’nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak tarihe geçmiş, moda devi Chanel'in ilk Çinli yüzü olmuştu.
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