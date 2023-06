https://sputniknews.com.tr/20230629/yogun-bakima-kaldirilan-madonnanin-ailesinden-ilk-aciklama-onu-kaybedecegimizden-emindik-1072980641.html

Yoğun bakıma kaldırılan Madonna’nın ailesinden ilk açıklama: 'Onu kaybedeceğimizden emindik'

Ünlü sanatçı, onu dünya çapında bir yıldız yapan şarkısı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanıyordu. Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendireceği dünya turnesi için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Madonna hayranlarını korkuttu.'Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik'Ölümden dönen ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söyledi. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi. 64 yaşındaki yıldız şarkıcının ailesi onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söyledi. “Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil” diyen aile “Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz” açıklamasını yaptı.Madonna'nın ailesiMadonna, 92 yaşındaki babası Silvio Ciccone ve kardeşlerine yakınlığıyla biliniyor. Yıldız şarkıcının Paula, Melanie ve Jennifer adında üç kız kardeşi, Anthony, Martin, Christopher ve Mario adında da dört erkek kardeşi var. Anthony Ciccone, geçen yılın Şubat ayında, 66 yaşındayken gırtlak kanserinden hayatını kaybetmişti.Yıldız sanatçının 26 yaşında Lourdes, 22 yaşında Rocco, 17 yaşında David ve Mercy ve 10 yaşındaki ikizleri Stella ve Estere olmak üzere 6 çocuğu var. Ünlü sanatçı, Carlos Leon’dan olan kızı Lourdes ve Guy Ritchie’yle evliliğinden doğan oğlu Rocco dışındaki çocuklarını evlat edinmişti. Madonna’nın en büyük çocuğu olan kızı Lourdes tüm bu zorlu süreç boyunca hastanede annesinin yanında olduğu öğrenildi.Ne olmuştu?Madonna’nın 15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver şehrinde başlayacak olan özel dünya turunun 30 Ocak 2024’te sona ereceği açıklanmıştı. Evinde bir anda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Madonna’nın çok ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği ve 24 Haziran’da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği belirtilmişti. Sanatçının menajeri Guy Oseary dünya turunun ertelendiğini açıklamıştı.Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Oseary, Madonna’nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hala hastanede tıbbi bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu. Oseary, enfeksiyonun sebebini belirtmezken Madonna’nın merakla beklenen dünya turu da dahil olmak üzere işle ilgili planlanan her şeyin belirsiz bir tarihe kadar ertelendiğini söyledi.

