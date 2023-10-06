https://sputniknews.com.tr/20231006/harkovdaki-saldiri-hakkinda-rusyaya-yoneltilen-suclamalara-kremlinden-yanit-1076091846.html
Harkov'da Rusya'ya yöneltilen suçlamalara Kremlin'den yanıt: Sadece askeri hedefler vuruluyor
Harkov'da Rusya'ya yöneltilen suçlamalara Kremlin'den yanıt: Sadece askeri hedefler vuruluyor
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki saldırıyla ilgili suçlamaları reddeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu bir kez daha... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T19:04+0300
2023-10-06T19:04+0300
2023-10-06T19:08+0300
ukrayna krizi
kremlin
kremlin basın dairesi
dmitriy peskov
viyana büyükelçiliği
liz throssell
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/15/1052976754_0:127:3237:1947_1920x0_80_0_0_96c90f923679edb1263475627e11da38.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde sivillerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.Rusya ordusunun sivil hedefleri vurmadığının altını çizen Peskov açıklamasında, "Bir kez daha tekrar ediyoruz: Rus askerler sivil hedeflere saldırılar düzenlemiyor, sadece askeri altyapı tesisleri, askerlerin ve askeri yönetim temsilcilerinin yoğun olarak bulunduğu yerler vuruluyor" ifadelerini kullandı.Rus Büyükelçi: Rusya sivil tesisleri vurmuyor Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Groza'daki füze saldırısının ardından Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Dmitriy Lyubinskiy'i bakanlığa çağırdı.Bakanlıkta yaptığı görüşmeye dair açıklama yapan Lyubinskiy, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya yönelik asılsız suçlamalarına istinaden acilen bakanlığa çağrılmasına anlam veremediğini vurguladı. Açıklamasında Lyubinskiy, Ukrayna ordusunun aksine Rus askerlerin sivil tesisleri vurmadığının altını çizdi.BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Groza'da insanların cenaze töreni için toplandığı bir kafeye füze isabet etmesi sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.Ukrayna ordusu, Kiev'in izlediği strateji doğrultusunda, kendi topraklarındaki sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek Rusya'ya suçlamalar yöneltiyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in bu türden birçok planını önceden duyurarak sivil can kayıplarının önüne geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/peskov-bati-ukraynalilari-ucuz-asker-olarak-kullaniyor-1076052745.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/15/1052976754_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_5853699ac1ff3d3f1e9e2164d98e4741.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, kremlin basın dairesi, dmitriy peskov, viyana büyükelçiliği, liz throssell, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya
kremlin, kremlin basın dairesi, dmitriy peskov, viyana büyükelçiliği, liz throssell, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya
Harkov'da Rusya'ya yöneltilen suçlamalara Kremlin'den yanıt: Sadece askeri hedefler vuruluyor
19:04 06.10.2023 (güncellendi: 19:08 06.10.2023) Abone ol
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki saldırıyla ilgili suçlamaları reddeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu bir kez daha ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde sivillerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.
Rusya ordusunun sivil hedefleri vurmadığının altını çizen Peskov açıklamasında, "Bir kez daha tekrar ediyoruz: Rus askerler sivil hedeflere saldırılar düzenlemiyor, sadece askeri altyapı tesisleri, askerlerin ve askeri yönetim temsilcilerinin yoğun olarak bulunduğu yerler vuruluyor" ifadelerini kullandı.
Rus Büyükelçi: Rusya sivil tesisleri vurmuyor
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Groza'daki füze saldırısının ardından Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Dmitriy Lyubinskiy'i bakanlığa çağırdı.
Bakanlıkta yaptığı görüşmeye dair açıklama yapan Lyubinskiy, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya yönelik asılsız suçlamalarına istinaden acilen bakanlığa çağrılmasına anlam veremediğini vurguladı. Açıklamasında Lyubinskiy, Ukrayna ordusunun aksine Rus askerlerin sivil tesisleri vurmadığının altını çizdi.
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Groza'da insanların cenaze töreni için toplandığı bir kafeye füze isabet etmesi sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.
Ukrayna ordusu, Kiev'in izlediği strateji doğrultusunda, kendi topraklarındaki sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek Rusya'ya suçlamalar yöneltiyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in bu türden birçok planını önceden duyurarak sivil can kayıplarının önüne geçmişti.