https://sputniknews.com.tr/20231006/harkovdaki-saldiri-hakkinda-rusyaya-yoneltilen-suclamalara-kremlinden-yanit-1076091846.html

Harkov'da Rusya'ya yöneltilen suçlamalara Kremlin'den yanıt: Sadece askeri hedefler vuruluyor

Harkov'da Rusya'ya yöneltilen suçlamalara Kremlin'den yanıt: Sadece askeri hedefler vuruluyor

Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki saldırıyla ilgili suçlamaları reddeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu bir kez daha... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T19:04+0300

2023-10-06T19:04+0300

2023-10-06T19:08+0300

ukrayna krizi

kremlin

kremlin basın dairesi

dmitriy peskov

viyana büyükelçiliği

liz throssell

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde sivillerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.Rusya ordusunun sivil hedefleri vurmadığının altını çizen Peskov açıklamasında, "Bir kez daha tekrar ediyoruz: Rus askerler sivil hedeflere saldırılar düzenlemiyor, sadece askeri altyapı tesisleri, askerlerin ve askeri yönetim temsilcilerinin yoğun olarak bulunduğu yerler vuruluyor" ifadelerini kullandı.Rus Büyükelçi: Rusya sivil tesisleri vurmuyor Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Groza'daki füze saldırısının ardından Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Dmitriy Lyubinskiy'i bakanlığa çağırdı.Bakanlıkta yaptığı görüşmeye dair açıklama yapan Lyubinskiy, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya'ya yönelik asılsız suçlamalarına istinaden acilen bakanlığa çağrılmasına anlam veremediğini vurguladı. Açıklamasında Lyubinskiy, Ukrayna ordusunun aksine Rus askerlerin sivil tesisleri vurmadığının altını çizdi.BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Groza'da insanların cenaze töreni için toplandığı bir kafeye füze isabet etmesi sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.Ukrayna ordusu, Kiev'in izlediği strateji doğrultusunda, kendi topraklarındaki sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek Rusya'ya suçlamalar yöneltiyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in bu türden birçok planını önceden duyurarak sivil can kayıplarının önüne geçmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231005/peskov-bati-ukraynalilari-ucuz-asker-olarak-kullaniyor-1076052745.html

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kremlin, kremlin basın dairesi, dmitriy peskov, viyana büyükelçiliği, liz throssell, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya