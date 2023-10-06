https://sputniknews.com.tr/20231006/genelkurmay-baskani-orgeneral-gurak-abdli-mevkidasiyla-gorustu-1076074589.html

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı Brown Jr ile güncel gelişmeleri ele aldı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T00:37+0300

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türkiye

metin gürak

türkiye

abd

abd

charles q. brown jr

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/milli-savunma-bakani-guler-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1076073786.html

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