https://sputniknews.com.tr/20231006/genelkurmay-baskani-orgeneral-gurak-abdli-mevkidasiyla-gorustu-1076074589.html
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı Brown Jr ile güncel gelişmeleri ele aldı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T00:37+0300
2023-10-06T00:37+0300
2023-10-06T00:37+0300
türkiye
metin gürak
türkiye
abd
abd
charles q. brown jr
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/milli-savunma-bakani-guler-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1076073786.html
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metin gürak, türkiye, abd, abd, charles q. brown jr
metin gürak, türkiye, abd, abd, charles q. brown jr
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı Brown Jr ile güncel gelişmeleri ele aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.