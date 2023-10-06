https://sputniknews.com.tr/20231006/gaziantep-valiligi-suriyede-yaralanan-polis-memuru-sehit-oldu-1076079552.html
Gaziantep Valiliği: Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu
Gaziantep Valiliği: Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T10:10+0300
2023-10-06T10:10+0300
2023-10-06T10:32+0300
gaziantep valiliği
türkiye
terör
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asker
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Taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te hayatını kaybetti. Valilik yaptığı açıklamada şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231006/msb-duyurdu-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-1-askerimiz-sehit-oldu-1076077357.html
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gaziantep valiliği, terör, terör örgütü, terör saldırısı, açıklama, şehit, şehit cenazesi, şehit aileleri, asker, operasyon, suriye
Gaziantep Valiliği: Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu
10:10 06.10.2023 (güncellendi: 10:32 06.10.2023) Abone ol
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te şehit oldu" denildi.
Taciz atışında yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep'te hayatını kaybetti. Valilik yaptığı açıklamada şunları aktardı:
"Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesi'nde, BTÖ mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Kıdemli Baş Polis Memuru Hüseyin Şimşek'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."