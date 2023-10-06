Gaziantep Valiliği: Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu

"Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesi'nde, BTÖ mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Kıdemli Baş Polis Memuru Hüseyin Şimşek'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."