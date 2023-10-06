https://sputniknews.com.tr/20231006/elon-muska-twitteri-satin-alma-davasi-ifade-verecek--1076087593.html

Elon Musk'a Twitter'ı satın alma davası: İfade verecek

Elon Musk'a Twitter'ı satın alma davası: İfade verecek

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Twitter'ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermeyen Elon Musk'a dava açtı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T14:34+0300

2023-10-06T14:34+0300

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı X olan sosyal medya şirketi Twitter'ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a dava açtı.Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine yapılan başvuruda, SEC'in geçen yıl nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında Musk'ı 15 Eylül'de ifade vermeye çağırdığı ancak Musk'ın ifade vermeye gelmediği bildirildi. Başvuruda, SEC'in söz konusu soruşturmada Musk'ın Twitter hisselerini satın alması ve yaptığı yatırıma ilişkin beyanlarını incelediği belirtildi.SEC'in avukatları tarafından yapılan şikayette, Musk'ın ifade vermemesinin federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik soruşturmayı engellediği ve geciktirdiği kaydedildi. Mahkemeden Musk'ın SEC'in ifade talebine uymaya mecbur bırakılması istendi.Musk, Twitter'ı geçen yıl yaklaşık 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/elon-musk-ben-olmasaydim-kanada-parlamentosundaki-nazi-olayi-twitterda-sansurlenirdi-1075865176.html

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