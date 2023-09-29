https://sputniknews.com.tr/20230929/elon-musk-ben-olmasaydim-kanada-parlamentosundaki-nazi-olayi-twitterda-sansurlenirdi-1075865176.html

Elon Musk: Ben olmasaydım Kanada Parlamentosu'ndaki Nazi olayı Twitter'da sansürlenirdi

Elon Musk: Ben olmasaydım Kanada Parlamentosu'ndaki Nazi olayı Twitter'da sansürlenirdi

ABD'li girişimci Elon Musk, Kanada Parlamentosu'nda yaşanan Nazi skandalının bu denli yayılmasında kendisinin Twitter'ı satın almasının etkisinin büyük... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T23:50+0300

2023-09-29T23:50+0300

2023-09-29T23:50+0300

dünya

kanada

elon musk

x

twitter

justin trudeau

nazi

ss galiçya tümeni

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Ukraynalı Nazi Yaroslav Hunk'un Kanada Parlamentosu'nda onurlandırılması hikayesinin, sosyal ağ Twitter'ı satın almamış olsaydı kamuoyunda bu denli yayılmayacağını belirten bir X kullanıcısının mesajına yanıt verdi.Bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı bu platformda yazdığı bir mesajda, "Kanadalı Nazi'nin hikayesi işte böyle gün ışığına çıktı. Ana akım medya bunu görmezden gelmeye gayret etti. Eğer bir bilim insanı X'te bunu yazmamış olsaydı dünyanın bundan haberi olmayacaktı ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun tüm bu olanları 'Rus dezenformasyonu' olarak adlandırarak dikkatleri esas sorundan uzaklaştıracaktı. Eski Twitter bunu sansürlerdi" cümlelerine yer verdi.Bu mesaja karşılık olarak Elon Musk "evet" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230927/kanada-basbakani-trudeau-ukraynali-nazi-skandaliyla-ilgili-ozur-diledi-1075815968.html

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