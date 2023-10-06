https://sputniknews.com.tr/20231006/dunya-bankasi-turkiyenin-2023-ekonomik-buyume-tahminini-yukseltti-1076074952.html

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T01:53+0300

2023-10-06T01:53+0300

2023-10-06T01:53+0300

ekonomi

dünya bankası

türkiye

büyüme

ekonomik büyüme

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076060998_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b82540054acfa01a428cbd723d0062f5.jpg

Banka, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nu "Yavaş Büyüme, Artan Riskler" başlığıyla yayımladı.Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliği nedeniyle ülkenin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkarıldığı bildirildi.Raporda, Türk ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 4,3, 2025'te 4,1 büyüyeceğini öngörmüştü.Raporda, tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesiyle Türkiye'nin yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesinin de olumlu yönde şaşırttığı ifade edildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizlerini mayıs ayından bu yana kümülatif olarak 2 bin 150 baz puan artırmasıyla para politikasında daha fazla normalleşmeye doğru bir değişim başladığına işaret edilen raporda, seçimlerden bu yana borç ve hisse senedi portföyü girişlerinin hızlanarak döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafiflettiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/dunya-bankasi-rus-ekonomisine-iliskin-tahminlerini-iyilestirdi-1076061143.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya bankası, türkiye, büyüme, ekonomik büyüme, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)