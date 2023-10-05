https://sputniknews.com.tr/20231005/dunya-bankasi-rus-ekonomisine-iliskin-tahminlerini-iyilestirdi-1076061143.html
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
Merkezi Washington’da bulunan Dünya Bankası (WB), güncellediği Avrupa ve Orta Asya'daki gelişmekte olan pazarlar hakkındaki raporunda, Rusya ekonomisinin bu... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T17:56+0300
2023-10-05T17:56+0300
2023-10-05T17:56+0300
ekonomi
rus ekonomisi
gsyh
dünya bankası
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Haziran ayında paylaştığı küresel ekonomik beklentiler raporunda, Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 daralacağını bildiren Dünya Bankası, Batı yaptırımlarına karşı birçok ekonomisti yanıltan büyüme performansı sergileyen Rus ekonomisindeki büyümenin yüzde 1.6 seviyesinde olacağını 2024 yılında ise ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYH) büyümenin yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşeceğini açıkladı.Rusya'da enflasyon oranlarının bu yıl yüzde 5.6, önümüzdeki yıl ise yüzde 5.2 seviyesinde gerçekleşmesini bekleyen Dünya Bankası'na göre 2025 yılında Rusya ekonomisi yüzde 0.9 büyüyecek.Eylül ayı sonunda güncel ekonomik verileri paylaşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ağustos ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini belirtmişti.Bu yılın ilk sekiz ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 2.5 olduğu kaydedildi.Bakanlık ülkenin bu yılki GSYH büyümesine ilişkin tahminini yüzde 2.8'e yükseltti.Rusya Merkez Bankası ise ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1.5 ila 2.5 bandında seyredeceğini tahmin ederken, 2024'te ise büyümenin yüzde 0.5-1.5 civarında olacağını öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-g20-ulkeleri-arasinda-ekonomik-buyumede-ilk-5e-girdi-1076017420.html
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rus ekonomisi, gsyh, dünya bankası
rus ekonomisi, gsyh, dünya bankası
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
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Merkezi Washington’da bulunan Dünya Bankası (WB), güncellediği Avrupa ve Orta Asya'daki gelişmekte olan pazarlar hakkındaki raporunda, Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 1.6 büyüyeceğini tahmin etti.
Haziran ayında paylaştığı küresel ekonomik beklentiler raporunda, Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 daralacağını bildiren Dünya Bankası, Batı yaptırımlarına karşı birçok ekonomisti yanıltan büyüme performansı sergileyen Rus ekonomisindeki büyümenin yüzde 1.6 seviyesinde olacağını 2024 yılında ise ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYH) büyümenin yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşeceğini açıkladı.
Rusya'da enflasyon oranlarının bu yıl yüzde 5.6, önümüzdeki yıl ise yüzde 5.2 seviyesinde gerçekleşmesini bekleyen Dünya Bankası'na göre 2025 yılında Rusya ekonomisi yüzde 0.9 büyüyecek.
Eylül ayı sonunda güncel ekonomik verileri paylaşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ağustos ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini belirtmişti.
Bu yılın ilk sekiz ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 2.5 olduğu kaydedildi.
Bakanlık ülkenin bu yılki GSYH büyümesine ilişkin tahminini yüzde 2.8'e yükseltti.
Rusya Merkez Bankası ise ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1.5 ila 2.5 bandında seyredeceğini tahmin ederken, 2024'te ise büyümenin yüzde 0.5-1.5 civarında olacağını öngörüyor.