https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-granadadaki-ab-zirvesi-kilit-oyuncularin-yoklugu-nedeniyle-basarisiz-oldu-1076086319.html

Batı basını: Granada'daki AB zirvesi kilit oyuncuların yokluğu nedeniyle başarısız oldu

Batı basını: Granada'daki AB zirvesi kilit oyuncuların yokluğu nedeniyle başarısız oldu

AB Basını, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Türkiye ve Azerbaycan gibi kilit oyuncuların toplantıya katılmaması nedeniyle buluşmanın başarısız geçtiğini... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T13:38+0300

2023-10-06T13:38+0300

2023-10-06T14:37+0300

dünya

ilham aliyev

recep tayyip erdoğan

avrupa siyasi topluluğu (ast)

avrupa siyasi topluluğu

granada

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

batı basını

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ABD merkezli Politico gazetesi, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun İspanya'nın Granada kentindeki zirvesinde, çatışmaların durdurulmasına yönelik AB liderler buluşmasının ‘kilit oyuncuların’ yer almaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü zirvesinin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığın çözümü, Balkanlar'daki gerilimin azaltılması ve kıtadaki güvenlik konularının tartışılması için bir fırsat olarak görüldüğü ancak başarı getirmediğine vurgu yapan gazete, “Yaklaşık 50 Avrupalı liderin, onlarca yardımcının ve çok sayıda gazetecinin bir araya geldiği zirve, katılımcıların Avrupa'nın karşı karşıya olduğu çatışmalar veya bölgedeki diğer sorunlar konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedememesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı” ifadelerine yer verdi.Gazeteye göre Avrupalı liderler, bölgedeki kilit oyuncuların zirvede temsil edilmemesi, özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılmaması nedeniyle bir dizi anlaşmazlığın çözümünde ilerleme kaydedemedi.Zirve organizatörlerinin yaklaşık 700 gazetecinin katılması planlanan basın toplantısını son dakikada iptal ettiğine dikkat çeken gazete, Avrupalı bir diplomatın ‘katılımcıların toplantı sırasında önemli sorunları çözememeleri nedeniyle basın açıklamasına gerek duymadıklarını’ aktardığı bilgisine yer verdi.

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ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, avrupa siyasi topluluğu (ast), avrupa siyasi topluluğu, granada, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, batı basını