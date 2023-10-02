https://sputniknews.com.tr/20231002/prof-dr-sambur-turkiye-abyi-eskisi-gibi-guclu-ve-onemli-gormuyor-1075950647.html

Prof. Dr. Sambur: Türkiye AB’yi eskisi gibi güçlü ve önemli görmüyor

Prof. Dr. Sambur: Türkiye AB’yi eskisi gibi güçlü ve önemli görmüyor

TBMM’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB’ye yönelik ‘Üyelik sürecinde yeni dayatmalara tahammülümüz yok’ sözlerini değerlendiren Uluslararası İlişkiler... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T15:31+0300

2023-10-02T15:31+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

tbmm

avrupa birliği

rusya

çin

ab

avrupa birliği konseyi

türkiye-ab ilişkileri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı Genel Kurulu’nda verdiği mesajlardan birisi de Avrupa Birliği’ne ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Şayet bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa, bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin verdiği mesajlarda “AB’ye rağmen sabırla bugünlere getirdiğimiz üyelik sürecimizde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüz kalmadığını tekrar ifade ediyorum” sözlerini kullandı.‘AB bizim için vazgeçilmez mesajı verildi’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:Türkiye’nin dış politikada konsept değiştirdiğini belirten Sambur “Türkiye artık AB’nin eskisi gibi güçlü ve önemli olmadığını düşünüyor. AB üyeliğinden çok Rusya ile Çin ile kurulan ilişkilerin, hatta Afrika’da oluşan yeni zeminde var olmanın daha önemli olduğunu düşünen yeni bir dış politika konseptine sahip. Cumhurbaşkanı AB’ye ‘Siz bizim için artık vaz geçilmez hedef değilsiniz, AB Türkiye’nin kaderi değildir’ mesajını güçlü bir şekilde vermek istemiştir. Burada dayatmalar kavramı önemli. Türkiye artık çıkarlar çerçevesinde, karşılıklı müzakere ve pazarlığa, alış verişe dayalı bir ilişki kurmak istiyor. Türkiye kendini AB ile eşit bir durumda gören bir konumlandırma yapıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230919/devlet-bahceli-kurultay-tarihini-acikladi-1075597640.html

türkiye

avrupa birliği

rusya

çin

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