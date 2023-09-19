https://sputniknews.com.tr/20230919/devlet-bahceli-kurultay-tarihini-acikladi-1075597640.html
Devlet Bahçeli, kurultay tarihini açıkladı
Devlet Bahçeli, kurultay tarihini açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T15:21+0300
2023-09-19T15:21+0300
2023-09-19T15:28+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
kurultay
açıklama
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapıyor:
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devlet bahçeli, mhp, kurultay, açıklama
devlet bahçeli, mhp, kurultay, açıklama
Devlet Bahçeli, kurultay tarihini açıkladı
15:21 19.09.2023 (güncellendi: 15:28 19.09.2023) Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapıyor:
"Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız. MYK'da kurultay ve seçim takvimimizi ele aldık. Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz."