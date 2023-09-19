Devlet Bahçeli, kurultay tarihini açıkladı

"Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız. MYK'da kurultay ve seçim takvimimizi ele aldık. Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz."