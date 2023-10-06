https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-abd-putinin-rus-silahlarinin-imkanlarina-iliskin-sozlerinden-endise-duymali-1076094212.html
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
Batı basını, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin açıklamalarından ABD’nin endişe duyması gerektiğini yazdı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T19:34+0300
2023-10-06T19:34+0300
2023-10-06T19:34+0300
dünya
abd
military watch magazine
vladimir putin
rus silahları
s-400 hava savunma sistemleri
s-400
hayalet uçak
balistik füze
jet
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ABD merkezli Military Watch adlı askeri tarih dergisinde yayınlanan makalede, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus silahlarının yeteneklerine ilişkin sözlerinden endişe duyması gerektiği belirtildi.Makalede, "Obuhov fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında Vladimir Putin, ülkenin üretim gücünden övgüyle söz ederek Rusya'nın karadan havaya füzelerin toplam üretimi açısından dünyanın geri kalanından önde olduğunu vurguladı" denildi.Rus S-400 hava savunma sistemlerinin dünyada benzerlerinin bulunmadığı ve tüm NATO ülkelerinin bir araya gelmeleri halinde bile Rusya’nın ürettiği miktarda hava savunma sistemi üretemeyeceğine vurgu yapıldı.S-400’lerin bilhassa hayalet uçaklara karşı gelişmiş özelliklerinin yanı sıra, maksimum 600 kilometre tespit menziliyle balistik ve seyir füzelerine, bombardıman uçaklarına ve jetlere aynı anda karşı koyma yeteneği nedeniyle özellikle değerli olduğu vurgulandı. Makalede ayrıca, S-400 hava savunma sisteminin yeteneklerinin çok katmanlı hava savunması sağladığına dikkat çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20230512/abdnin-s-400leri-ukraynaya-verin-teklifini-degerlendiren-uzman-amerikalilar-gerceklerden-kopuk-1070999848.html
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abd, military watch magazine, vladimir putin, rus silahları, s-400 hava savunma sistemleri, s-400, hayalet uçak, balistik füze, jet, bombardıman uçağı
abd, military watch magazine, vladimir putin, rus silahları, s-400 hava savunma sistemleri, s-400, hayalet uçak, balistik füze, jet, bombardıman uçağı
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
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Batı basını, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin açıklamalarından ABD’nin endişe duyması gerektiğini yazdı.
ABD merkezli Military Watch adlı askeri tarih dergisinde yayınlanan makalede, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus silahlarının yeteneklerine ilişkin sözlerinden endişe duyması gerektiği belirtildi.
Makalede, "Obuhov fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında Vladimir Putin, ülkenin üretim gücünden övgüyle söz ederek Rusya'nın karadan havaya füzelerin toplam üretimi açısından dünyanın geri kalanından önde olduğunu vurguladı" denildi.
Rus S-400 hava savunma sistemlerinin dünyada benzerlerinin bulunmadığı ve tüm NATO ülkelerinin bir araya gelmeleri halinde bile Rusya’nın ürettiği miktarda hava savunma sistemi üretemeyeceğine vurgu yapıldı.
S-400’lerin bilhassa hayalet uçaklara karşı gelişmiş özelliklerinin yanı sıra, maksimum 600 kilometre tespit menziliyle balistik ve seyir füzelerine, bombardıman uçaklarına ve jetlere aynı anda karşı koyma yeteneği nedeniyle özellikle değerli olduğu vurgulandı. Makalede ayrıca, S-400 hava savunma sisteminin yeteneklerinin çok katmanlı hava savunması sağladığına dikkat çekildi.