https://sputniknews.com.tr/20230512/abdnin-s-400leri-ukraynaya-verin-teklifini-degerlendiren-uzman-amerikalilar-gerceklerden-kopuk-1070999848.html

ABD'nin 'S-400'leri Ukrayna'ya verin' teklifini değerlendiren uzman: Amerikalılar gerçeklerden kopuk

ABD'nin 'S-400'leri Ukrayna'ya verin' teklifini değerlendiren uzman: Amerikalılar gerçeklerden kopuk

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerinin kontrolünü ele geçirerek Ukrayna'ya göndermek istediği öğrenildi. Ancak Ankara... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T15:15+0300

2023-05-12T15:15+0300

2023-05-12T15:15+0300

görüş

abd

s400

ukrayna

türkiye

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Rus askeri uzman emekli albay Oleg Faliçev, Sputnik’e demecinde ABD'nin Türkiye'ye yönelik bu tür eylemlerinin Amerikan hegemonizminin ve onların aptallıklarının bir örneği olduğunu söyledi: "Böyle hegemonik davranışlar kabul edilemez. Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranılamaz. Bu tür talepler daha önce yalnızca vasallara karşı ileri sürülürdü. Sadece güç ve aldatma ile üstünlük kazanmaya alışmış ülkeler bu şekilde davranır. Amerikalılar zaman ve mekan yönelimlerini kaybetmiş görünüyorlar. Görünüşe göre, bir zamanlar kendilerine köle edindikleri ve milli servetlerini ellerinden aldıkları Afrika kıtasıyla uğraştıklarını düşünüyorlar. Amerikalıların bu davranışı ya küstahlığın bir tezahürü ya da Türkiye'nin bir Afrika ülkesi değil, Avrupa'nın bir parçası, ayrı bir uygarlık ve demokratik ilkelera dayanan bir devlet modeli olduğunu anlamadıkları tam bir aptallık örneğidir. Ve bu ülkeye bir tür efendi gibi davranmak, Amerikalıların gerçeklikten koptuklarının ve kendi kriterlerine göre kendilerinden daha zayıf gördüklerini kesinlikle umursamadıklarının bir başka tezahürüdür.” Faliçev, Ankara'nın Washington'ın küstah ve aptalca önerilerine verdiği yanıtın büyük bir saygıyı hak ettiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:“Ankara, Washington'un taleplerini reddederek doğru, akıllıca ve onurluca hareket etti. Türk hükümeti, öncelikle Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunu gösterdi. İkincisi, bu tutumuyla bu tür hava savunma sistemlerinin varlığının devletin ulusal güvenliği meselesiyle yakından ilişkili olduğunun altını çizdi. Ankara'nın tepkis övgüye değer. Amerikalılar için bu sistemler boğaza takılmış kılçık gibidir. Uzun zamandır Rus hava savunma sistemlerinin teknolojisinde gömülü olan sırlara erişmek istiyorlar. Ama onları hiç bir şekilde alamıyorlar. Bu mükemmel sistemlere erişmek için mümkün olan her yolu deniyorlar. Bu nedenle, ya sözde yardım bahanesiyle Ukrayna'ya vermeyi ya da üçüncü ülkelere satmayı vb. öneriyorlar. Türkiye'nin mevcut yönetimi, Rusya Federasyonu ile özellikle ekonomi, enerji, sanayi ve askeri teçhizat alanında ilişkilere önem veriyor. Bu da, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve askeri-siyasi liderliğinin bilgeliğini gösteriyor.”

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2023

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abd, s400, ukrayna, türkiye