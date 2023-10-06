Babacan: Genel seçimlerde biz 15 + 5’te anlaşmışken CHP daha çok yerden vekillik önerdi

Türkiye
31 ilde Kafes Operasyonu: '24 suç örgütü çökertildi'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Spor müşavirleri yönetmeliği değiştirildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasında
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
13:34
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
15:00
0 dk
ANKARA FARKI
Türkiye teröre karşı nasıl bir politika izlemeli?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
16:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
21:23
2 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
21:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
07:23
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
07:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
SESLİ HABER
Karadağ savunma bütçesinin yüzde 14’ünden fazlasını Ukrayna’ya ayırıyor
08:14
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
08:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Suriye’de TSK üssüne saldırı
09:05
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
15:30
2 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231006/babacan-genel-secimlerde-biz-15--5te-anlasmisken-chp-daha-cok-yerden-vekillik-onerdi-1076078992.html
Babacan: Genel seçimlerde biz 15 + 5’te anlaşmışken CHP daha çok yerden vekillik önerdi
Babacan: Genel seçimlerde biz 15 + 5’te anlaşmışken CHP daha çok yerden vekillik önerdi
Ali Babacan, tartışılan 'CHP listelerindeki DEVA Parti’liler' konusunda yeni bir bilgi verdi. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T09:54+0300
2023-10-06T09:54+0300
ali babacan
deva partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili
milletvekilleri
milletvekili adayı
öneri
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053079594_0:391:2000:1516_1920x0_80_0_0_e8dbf7fce139a16a44f79079d7de4410.jpg
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteciler ile bir araya gelerek soruları yanıtladı, şunları aktardı:Ali Babacan, kaybetmeleriyle ilgili de şöyle bir özeleştiri yaparak şunları ifade etti:Ali Babacan’ın anlattıklarına göre, DEVA’nın kamuoyunda çokça tartışılan “CHP listelerinden seçime giriş” konusunda bile konuşmalar hep, “Cumhurbaşkanlığını nasıl olsa alıyoruz, Meclis’te de çoğunluğu kazanalım” şeklinde gerçekleştiğini iddia ederek şunları aktardı:Ali Babacan tartışılan, “CHP listelerindeki DEVA Parti’liler” konusunda yeni bir bilgi vererek şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230930/ali-babacan-partisinin-yerel-secim-kararini-acikladi-1075901653.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053079594_0:204:2000:1704_1920x0_80_0_0_cef91886dd996734866176b119e1e13c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali babacan, deva partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, milletvekilleri, milletvekili adayı, öneri
ali babacan, deva partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, milletvekilleri, milletvekili adayı, öneri

Babacan: Genel seçimlerde biz 15 + 5’te anlaşmışken CHP daha çok yerden vekillik önerdi

09:54 06.10.2023
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Ali Babacan, tartışılan 'CHP listelerindeki DEVA Parti’liler' konusunda yeni bir bilgi verdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteciler ile bir araya gelerek soruları yanıtladı, şunları aktardı:
“Geçen cumartesi tüzük kongresi yaptık partide. Orada da söyledim. Altılı masa doğruydu, ittifak doğruydu ama bunun ruhu tam anlaşılmadı. Bizim içimizde de anlamayanlar oldu bunun ne demek olduğunu. İçeride bu olunca, tabii vatandaş da hemen hissetti."
Ali Babacan, kaybetmeleriyle ilgili de şöyle bir özeleştiri yaparak şunları ifade etti:
“Güven veremedik. Kırsala yeterince ulaşamadık ve kırsalda Erdoğan’ın oyları merkeze göre çok daha fazlaydı. İlk 10 ilde kazanan biz olduk aslında, ama küçük illere doğru gittikçe ve kırsala doğru gittikçe Erdoğan’ın oyları daha fazlaydı.”
Ali Babacan’ın anlattıklarına göre, DEVA’nın kamuoyunda çokça tartışılan “CHP listelerinden seçime giriş” konusunda bile konuşmalar hep, “Cumhurbaşkanlığını nasıl olsa alıyoruz, Meclis’te de çoğunluğu kazanalım” şeklinde gerçekleştiğini iddia ederek şunları aktardı:
“Biz tamamen kendimiz girmek üzere hazırlandık seçimlere. Bin 300 tane aday adayı başvurdu. Sekiz komisyon kurduk. Bunların hepsiyle mülakatlar yapıldı. Üst komisyon kurduk. Ben bizzat üst komisyon başkanı olarak 8 gün kapandım, bizim genel merkezde ayrı bir ofiste… Bin 300 başvurunun tamamına kağıt üzerinden baktım...

Tam aday listelerinin verilmesine bir hafta kala CHP geldi. Önce şunu söyleyeyim: Bazen başka partilerin hikayesi bizim hikâyemizle karıştırılıyor. Baştan beri CHP’yle konuşan, baştan beri CHP’nin listesinden girmeye hazırlanan partiler vardı. Yani maalesef karıştırılıyoruz. Biz öyle değildik..."
Ali Babacan tartışılan, “CHP listelerindeki DEVA Parti’liler” konusunda yeni bir bilgi vererek şunları aktardı:
“Milletvekili seçimleri öncesi, biz ilk önce CHP ile ‘15 + 5’ diye anlaştık. Çünkü 18’i buluyorduk biz. 15 aday, aşağı yukarı seçilmesi daha kolay yerlerde; artı beş de ciddi bir oy artışı olursa o oy artışının getireceği alandı… Ona göre anlaştık fakat daha sonra dediler ki bize, ‘Siirt’te ve Iğdır’da sizin il başkanlarınız çok iyi. Biz onları birinci sıradan aday yapabiliriz.’ İlk anlaşmanın tamamen üstünde... Aradık arkadaşları, 15 + 5 + 2 oldu. İkisi de bizim Iğdır ve Siirt, hep zaten CHP listesinden ve liste başı olarak aday oldu. Bir gün sonra dediler ki, ‘Üç il daha var. Bu üç ile de eğer sizin adaylarınız girerse, -ki seçilebileceği garanti yerler, öyle ihtimal falan değil ama bizim adaylarımıza çok destek veriliyor- neresi? Erzurum, Elazığ ve Yozgat… Aradık il başkanlarımızı, dediler ki, ‘Biz kendimiz şimdi aday olursak olmaz, teşkilatımızdan halkın da tanıdığı düzgün isimlere bakalım.’ Hemen birkaç saat içerisinde isimlerini verdik. Artı üç daha girdi aday olarak, CHP’nin talebi üzerine. Etti mi 25? En son CHP’nin Kilis’teki adayı istifa etti. Kaçıncı sıra hatırlamıyorum iki mi, üç mü… Aradılar, ‘Sizin Kilis İl Başkanınız çok iyi. Onun yerine onu verir misiniz?’ Aradım Yavuz Bey’i. ‘Bir de üç il başkanı kendisi istemedi, kendileri başka isim verdi. Şimdi seni istiyorlar ama kendin de olabilirsin başka ismi de verebiliriz…’ ‘Ben aday olurum’ dedi. ‘Çok çalışırım da’ dedi. En son artık listeler de verildikten sonra istifa üzerine boşalan, gene bizim Kilis İl Başkanı Yavuz Bey’i koyduk. Toplamda bizim 26 adayımız etti. 15 + 5 diye başladık, 26 aday ile tamamladık. Tamamı bize gelen talep üzerine.”

Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
POLİTİKA
Ali Babacan partisinin yerel seçim kararını açıkladı
30 Eylül, 13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала