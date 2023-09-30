https://sputniknews.com.tr/20230930/ali-babacan-partisinin-yerel-secim-kararini-acikladi-1075901653.html
Ali Babacan partisinin yerel seçim kararını açıkladı
Ali Babacan partisinin yerel seçim kararını açıkladı
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T13:35+0300
2023-09-30T13:35+0300
2023-09-30T13:51+0300
politika
ali babacan
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde 'yerel seçimde ittifak' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Babacan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. Babacan açıklamasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."
https://sputniknews.com.tr/20230930/aa-aksener-belediye-baskan-adaylarini-gelecek-haftadan-itibaren-aciklayacak-1075900935.html
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ali babacan
Ali Babacan partisinin yerel seçim kararını açıkladı
13:35 30.09.2023 (güncellendi: 13:51 30.09.2023) Abone ol
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde 'yerel seçimde ittifak' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Babacan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.
Babacan açıklamasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."