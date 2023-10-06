https://sputniknews.com.tr/20231006/azerbaycan-ve-ermenistan-liderleri-ay-sonunda-brukselde-gorusecek-1076087005.html

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ekim sonunda Brüksel'de görüşeceğini duyurdu. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T14:10+0300

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azerbaycan

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ilham aliyev

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charles michel

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AB Konseyi Başkanı Michel, gayri resmi AB liderler zirvesinin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Brüksel'e davet ettiğini bildirdi. Liderlerin davete olumlu yanıt verdiğini söyleyen Michel, ay sonunda Brüksel'de üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.Dün Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri Granada'da bir araya gelmiş, ardından yaptıkları ortak açıklamada normalleşme sürecine desteklerini vurgulamıştı.Aliyev'in katılmadığı toplantıda liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-granadadaki-ab-zirvesi-kilit-oyuncularin-yoklugu-nedeniyle-basarisiz-oldu-1076086319.html

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