https://sputniknews.com.tr/20231006/ankarada-toprak-kaymasi-11-katli-binanin-otoparki-coktu-1076088311.html

Ankara'da toprak kayması: 11 katlı binanın otoparkı çöktü

Ankara'da toprak kayması: 11 katlı binanın otoparkı çöktü

Ankara’da su kanalı yenileme çalışmasının yapıldığı caddede toprak kayması meydana gelmesi sonucu 11 katlı bir binanın açık otoparkı çöktü. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T14:42+0300

2023-10-06T14:42+0300

2023-10-06T14:42+0300

türkiye

ankara

toprak kayması

çökme

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Olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir firma 1237. Cadde’nin su kanalını yenilemek için çalışma başlattı. Çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkında çökme yaşandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili konuşan Muhsin Çelebi, “Gece vakti olmuş, kasıtlı bir durum yok. Malzeme eksikliği varmış. Ondan dolayı çökmüş. Zeminin altı dolgu olduğu için de kayma olmuş” dedi.

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ankara, toprak kayması, çökme