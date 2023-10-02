https://sputniknews.com.tr/20231002/istanbulda-siddetli-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-istinat-duvari-araclarin-uzerine-coktu-1075943798.html
İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu: Dere taştı, istinat duvarı araçların üzerine çöktü
İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu: Dere taştı, istinat duvarı araçların üzerine çöktü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kuvvetli sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Şile’de Yeşilçay Deresi taşarken Zeytinburnu'nda istinat duvarı park... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T11:29+0300
2023-10-02T11:29+0300
2023-10-02T11:29+0300
türkiye
istanbul
sağanak
dere
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İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yollar, caddeler göle dönerken Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Anadolu Yakası’nda hafta sonu itibarıyla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şile Ağva’da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Dere taştıTaşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1075935692.html
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istanbul, sağanak, dere
İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu: Dere taştı, istinat duvarı araçların üzerine çöktü
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kuvvetli sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Şile’de Yeşilçay Deresi taşarken Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü.
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yollar, caddeler göle dönerken Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Anadolu Yakası’nda hafta sonu itibarıyla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şile Ağva’da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı.
Dere taştı
Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.