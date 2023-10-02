https://sputniknews.com.tr/20231002/istanbulda-siddetli-saganak-etkili-oldu-dere-tasti-istinat-duvari-araclarin-uzerine-coktu-1075943798.html

İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu: Dere taştı, istinat duvarı araçların üzerine çöktü

İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu: Dere taştı, istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kuvvetli sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Şile’de Yeşilçay Deresi taşarken Zeytinburnu'nda istinat duvarı park... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T11:29+0300

2023-10-02T11:29+0300

2023-10-02T11:29+0300

türkiye

istanbul

sağanak

dere

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İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yollar, caddeler göle dönerken Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Anadolu Yakası’nda hafta sonu itibarıyla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şile Ağva’da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Dere taştıTaşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1075935692.html

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