Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için uyarı: 'Çok kuvvetli olacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
09:09
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
09:23
1 dk
SESLİ HABER
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
09:36
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: “Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez”
09:46
2 dk
SESLİ HABER
NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması
09:56
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı
10:12
3 dk
SESLİ HABER
Borrell, BM Genel Kurulundan sonra yakındı: Dünya kurallara göre oynamak istemiyor
10:21
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
10:33
1 dk
SESLİ HABER
Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: “Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı”
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
11:17
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
11:32
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
11:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
12:34
2 dk
SESLİ HABER
NATO'ya yakın STK'dan Sırbistan'ı bombalama çağrısı
12:42
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Duda’yı şaşırttı: Anlamaya çalışıyorum
12:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:08
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li sunucu: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Eski istihbarat subayi Ukrayna Silahli Kuvvetleri savas yetenegini kaybetti
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
18:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
19:21
2 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
19:41
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:20
4 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
21:23
4 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
21:38
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
21:47
2 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
22:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
22:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
22:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
22:51
2 dk
SESLİ HABER
“Fransız basını: AB, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle Trump'tan korkuyor”
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
23:11
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı
23:21
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü
23:41
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Cumhuraşkanlığı kaynağından İsveç’e ilişkin açıklama
23:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1075935692.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için uyarı: 'Çok kuvvetli olacak'
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için uyarı: 'Çok kuvvetli olacak'
Meteoroloji, 10 il için sarı ve 1 ile de turuncu kodlu uyarı yaptı. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T06:46+0300
2023-10-02T06:46+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075936370_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_307df1cea6edf8b4c9ed400692eb05fa.jpg
İstanbul'da su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağış sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmininde yeni uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmaya devam ederek bugün, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun il geneli ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji saat vererek uyardıYurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Pazartesi) gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Sarı ve turuncu kodlu alarm verildiMeteoroloji Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı yaptı. Turuncu kodlu uyarısı ise Samsun'a yapıldı.İl il hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerinde beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
https://sputniknews.com.tr/20230930/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-yarina-dikkat-1075910643.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075936370_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_5bbe8958dd02be4f106da188896c3416.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için uyarı: 'Çok kuvvetli olacak'

06:46 02.10.2023
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
© AA / Hakan Akgün
Abone olTelegram
Meteoroloji, 10 il için sarı ve 1 ile de turuncu kodlu uyarı yaptı. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağış sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmininde yeni uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmaya devam ederek bugün, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun il geneli ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji saat vererek uyardı

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Pazartesi) gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Meteoroloji Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı yaptı. Turuncu kodlu uyarısı ise Samsun'a yapıldı.

İl il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerinde beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Pazar gününe dikkat
30 Eylül, 19:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала