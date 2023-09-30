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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yarına dikkat
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uzman Yusuf Ziya Yavuz, "Yarın İstanbul'un il genelinde 20 ila 50 kilogram arasında kuvvetli yağışların görülmesini... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T19:19+0300
2023-09-30T19:19+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Şanlıurfa haricinde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı. "Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olarak görülmesini beklemekteyiz" diyen Yavuz, Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli sağanak yağışların görüleceğine dikkati çekerek, "Bu kuvvetli yağış alanımızın içerisinde Marmara’nın doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yağışlar çok kuvvetli. Bu 75 kilograma kadar denk geliyor. Gene Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" diye konuştu. Yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan Yavuz, "Bununla birlikte Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu çevrelerinde de yağışların şiddetli, 100 kilograma çıkmasını bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın tedbirli olmasının sebebiyiz. Bu tip kısa süreli, anlık yağan yağışların hemen hemen tamamı kısa sürede belli bir miktarı bıraktığından dolayı kuvvetli yağış alan bölgelerde de sıkıntılar olma ihtimali var. Bu sebepten dolayı yarın için yurdumuzun hemen hemen tamamında vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istemekteyiz" ifadelerini kullandı. 'Pazar gününden sonra da devam edecek' Yavuz, beklenen yağışların hafta başlangıcı itibarıyla da devam edeceğini belirterek, "Pazartesi gününe geldiğimizde gene aynı alanda Kıyı Ege haricinde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yağışlar Karadeniz kıyı hattı boyunca yer yer çok kuvvetli ve özellikle pazar gününden gelen çok kuvvetli yağışlar ek olarak pazartesi günü de Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz. Pazartesi bu bölgelerimizde sel, su baskını, taşkın ve olumsuzlukların görülme ihtimali var. Buradaki vatandaşların tedbirli olmasını istemekteyiz" dedi. Pazartesi günü İç Anadolu’nun doğusunda ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklediklerini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti: Sıcaklıklar düşüyorYavuz, ülke genelinde beklenen yağışla sıcaklıkların da azalacağını söyleyerek, "Mevsim normallerinin altına düşüyor. Ankara'da 24-25 derece olan sıcaklıkların salı günü 20 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklıklar 24-25 derecede seyretmeye devam ediyor, bu mevsim normalleri civarı. İzmir'de 27-28 derece mevsim normalleri civarında seyrediyor. Salı gününden itibaren batı bölgelerimizde mevsim normallerinde, iç ve doğu bölgelerimizde ise mevsim normallerinin altında hava sıcaklıkları var. Bu yağışlı sistem son yağışlarını çarşamba günü doğu bölgelerimizde etkisini gösterip yurdu terk etmesini beklemekteyiz" dedi.İstanbul’da beklenen yağışlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, şunları kaydetti:
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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yarına dikkat

19:19 30.09.2023
© AA / Abdulhamid Hoşbaşİstanbul sağanak, yağmur
İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uzman Yusuf Ziya Yavuz, "Yarın İstanbul'un il genelinde 20 ila 50 kilogram arasında kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" dedi ve "İstanbul’un genelinde riskli bir alanımız var. Özellikle Anadolu Yakasında vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Şanlıurfa haricinde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı.
"Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olarak görülmesini beklemekteyiz" diyen Yavuz, Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli sağanak yağışların görüleceğine dikkati çekerek, "Bu kuvvetli yağış alanımızın içerisinde Marmara’nın doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yağışlar çok kuvvetli. Bu 75 kilograma kadar denk geliyor. Gene Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan Yavuz, "Bununla birlikte Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu çevrelerinde de yağışların şiddetli, 100 kilograma çıkmasını bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın tedbirli olmasının sebebiyiz. Bu tip kısa süreli, anlık yağan yağışların hemen hemen tamamı kısa sürede belli bir miktarı bıraktığından dolayı kuvvetli yağış alan bölgelerde de sıkıntılar olma ihtimali var. Bu sebepten dolayı yarın için yurdumuzun hemen hemen tamamında vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istemekteyiz" ifadelerini kullandı.

'Pazar gününden sonra da devam edecek'

Yavuz, beklenen yağışların hafta başlangıcı itibarıyla da devam edeceğini belirterek, "Pazartesi gününe geldiğimizde gene aynı alanda Kıyı Ege haricinde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yağışlar Karadeniz kıyı hattı boyunca yer yer çok kuvvetli ve özellikle pazar gününden gelen çok kuvvetli yağışlar ek olarak pazartesi günü de Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz. Pazartesi bu bölgelerimizde sel, su baskını, taşkın ve olumsuzlukların görülme ihtimali var. Buradaki vatandaşların tedbirli olmasını istemekteyiz" dedi.

Pazartesi günü İç Anadolu’nun doğusunda ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklediklerini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli yağışların gelmesini bekliyoruz. Ama bunların 20 ila 50 kilogram arasındaki yağışlar olmasını beklemekteyiz. Salı günü bu sistemin son kuvvetli yağışlarının olduğu gün. Karadeniz’in tamamı, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Akdeniz Bölgesi'nde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek ve salı günkü yağışlar biraz da Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde, Adıyaman, Diyarbakır çevresi, Doğu Anadolu'nun batısında, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş çevrelerinde de kuvvetli olarak görülmesini bekliyoruz. Diğer bölgelerimizde orta şiddet yağışların olmasını beklemekteyiz."

Sıcaklıklar düşüyor

Yavuz, ülke genelinde beklenen yağışla sıcaklıkların da azalacağını söyleyerek, "Mevsim normallerinin altına düşüyor. Ankara'da 24-25 derece olan sıcaklıkların salı günü 20 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklıklar 24-25 derecede seyretmeye devam ediyor, bu mevsim normalleri civarı. İzmir'de 27-28 derece mevsim normalleri civarında seyrediyor. Salı gününden itibaren batı bölgelerimizde mevsim normallerinde, iç ve doğu bölgelerimizde ise mevsim normallerinin altında hava sıcaklıkları var. Bu yağışlı sistem son yağışlarını çarşamba günü doğu bölgelerimizde etkisini gösterip yurdu terk etmesini beklemekteyiz" dedi.
İstanbul’da beklenen yağışlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, şunları kaydetti:
"Yarın İstanbul'un il genelinde 20 ila 50 kilogram arasında kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz. Bununla birlikte Anadolu Yakası’nda bu yağışların biraz daha kuvvetli, 75 kilograma kadar çıkmasını beklemekteyiz. Şu an itibarıyla kuvvetli yağış alanı çizmiş durumdayız. İstanbul’un genelinde riskli bir alanımız var. Geçtiğimiz günlerde görüldüğü gibi nokta bazlı, 1-2 ilçede 100 kilograma yaklaşan yağışların görülme ihtimali var. İstanbul'un özellikle Anadolu Yakasında vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz."
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