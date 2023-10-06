https://sputniknews.com.tr/20231006/abnin-kieve-yaptigi-mali-yardim-abdyi-gecti--1076090598.html

AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'yi geçti

AB'nin Kiev'e yaptığı mali yardım ABD'yi geçti

Avrupa Birliği son iki yılda Ukrayna'ya ABD'nin sağladığı yardımdan yüzde 4 daha fazla mali yardım yaptı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T18:05+0300

2023-10-06T18:05+0300

2023-10-06T18:05+0300

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Sputnik’in Avrupa Komisyonu, Amerikan hükümeti ve Ukrayna Maliye Bakanlığı'ndan elde edilen veriler üzerinden yaptığı analize göre, Avrupa Birliği (AB) son iki yılda Ukrayna bütçesine ABD'nin sağladığı yardımdan yüzde 4 daha fazla mali yardım yaptı.Eylül ayı başında AB, Ukrayna'ya ABD'den yapılan 21.7 milyar dolarlık yardıma karşılık 22.6 milyar dolarlık mali yardım sağladı.Avrupa Birliği'nden mali akışın bu yıl 1.8 kat artarak 14.6 milyar dolara çıkması ve eş zamanlı olarak ABD hükümetinden yapılan yardımın yüzde 19 oranında azalarak 9.8 milyar dolara düşmesi buna neden olarak gösterildi. Geçen yıl AB sadece 8 milyar dolar ayırırken, ABD 12 milyar dolar ayırmıştı.Aynı zamanda AB'nin 2023 yılı için planladığı 19.5 milyar dolarlık makroekonomik yardımın yaklaşık 4.9 milyarı yıl sonuna kaldı. Ayrıca, ABD 1 Ekim'de yeni mali yıla girdi ve yetkililerin 17 Kasım'a kadar Ukrayna'ya yapılacak yardımın miktarı da dahil olmak üzere bütçe üzerinde anlaşmaya varması gerekiyor.Öte yandan, Avrupalılardan Ukrayna'ya vaat edilen yardımın hacmi, ABD'den gelen mali akışın yaklaşık üç katı ve neredeyse 80 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktarın büyük kısmının (54 milyar dolar) 2024-2027 yılları için Ukrayna'ya kredi (paketin üçte ikisi) ve hibe şeklinde tahsis edilmesi planlanıyor.Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Nadejda Bigun hafta içinde yaptığı açıklamada, ülkenin Şubat 2022'den bu yana Batılı ortaklardan 65 milyar dolar yardım aldığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231005/zelenskiy-avrupadan-daha-fazla-yardim-talep-etti-su-anda-amerikadaki-olaylari-izliyorlar-1076063805.html

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