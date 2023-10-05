https://sputniknews.com.tr/20231005/zelenskiy-avrupadan-daha-fazla-yardim-talep-etti-su-anda-amerikadaki-olaylari-izliyorlar-1076063805.html

Zelenskiy'den Avrupa'ya küstah çağrı: 'Şu anda Amerika'daki olayları izliyorlar'

Zelenskiy'den Avrupa'ya küstah çağrı: 'Şu anda Amerika'daki olayları izliyorlar'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'dan daha fazla yardım talebinde bulundu. Avrupa'nın güçlü olması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Avrupa şu anda... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T23:09+0300

2023-10-05T23:09+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'deki 'siyasi kasırga' nedeniyle Avrupa'dan daha bağımsız olmalarını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım etmelerini talep etti.Zelenskiy açıklamasında şu sözlere yer verdi:Avrupa'nın kendi bağımsız kuvvet potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Zelenskiy, müttefiklerinden daha fazla silah istedi.Zelenskiy açıklamasında Avrupa'nın yelkenlerini rüzgardan saklamaması ve fırtınayı atlatmaya çalışması gerektiğini belirtirken bunun birlikte yapılmasının önemini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı açıklamalarında Avrupa'ya seslenerek, "Değerlerimizin savunulması önemli" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231005/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-2024-yilinda-abdnin-yardimi-olmadan-ilerleyemeyecek-1076053050.html

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