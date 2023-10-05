https://sputniknews.com.tr/20231005/zelenskiy-avrupadan-daha-fazla-yardim-talep-etti-su-anda-amerikadaki-olaylari-izliyorlar-1076063805.html
Zelenskiy'den Avrupa'ya küstah çağrı: 'Şu anda Amerika'daki olayları izliyorlar'
Zelenskiy'den Avrupa'ya küstah çağrı: 'Şu anda Amerika'daki olayları izliyorlar'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'dan daha fazla yardım talebinde bulundu. Avrupa'nın güçlü olması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Avrupa şu anda... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T23:09+0300
2023-10-05T23:09+0300
2023-10-05T23:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
avrupa birliği
avrupa
abd
ukrayna ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068940152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab80aa75dfd21dc13c2e616bd8328412.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'deki 'siyasi kasırga' nedeniyle Avrupa'dan daha bağımsız olmalarını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım etmelerini talep etti.Zelenskiy açıklamasında şu sözlere yer verdi:Avrupa'nın kendi bağımsız kuvvet potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Zelenskiy, müttefiklerinden daha fazla silah istedi.Zelenskiy açıklamasında Avrupa'nın yelkenlerini rüzgardan saklamaması ve fırtınayı atlatmaya çalışması gerektiğini belirtirken bunun birlikte yapılmasının önemini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı açıklamalarında Avrupa'ya seslenerek, "Değerlerimizin savunulması önemli" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231005/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-2024-yilinda-abdnin-yardimi-olmadan-ilerleyemeyecek-1076053050.html
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068940152_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3ebc5ca31029a29280bdac4baac593e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, avrupa, abd, ukrayna ordusu
ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği, avrupa, abd, ukrayna ordusu
Zelenskiy'den Avrupa'ya küstah çağrı: 'Şu anda Amerika'daki olayları izliyorlar'
23:09 05.10.2023 (güncellendi: 23:10 05.10.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'dan daha fazla yardım talebinde bulundu. Avrupa'nın güçlü olması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Avrupa şu anda Amerika'daki olayları, ivme kazanan siyasi fırtınayı izliyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'deki 'siyasi kasırga' nedeniyle Avrupa'dan daha bağımsız olmalarını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım etmelerini talep etti.
Zelenskiy açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Dünyanın diğer bölgelerinde ne olursa olsun, ortaklarımız hangi siyasi kasırgaları yaşarsa yaşasın, Avrupa güçlü olmalıdır. Avrupa şu anda Amerika'daki olayları, ivme kazanan siyasi fırtınayı izliyor."
Avrupa'nın kendi bağımsız kuvvet potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Zelenskiy, müttefiklerinden daha fazla silah istedi.
Zelenskiy açıklamasında Avrupa'nın yelkenlerini rüzgardan saklamaması ve fırtınayı atlatmaya çalışması gerektiğini belirtirken bunun birlikte yapılmasının önemini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı açıklamalarında Avrupa'ya seslenerek, "Değerlerimizin savunulması önemli" dedi.