https://sputniknews.com.tr/20231005/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-2024-yilinda-abdnin-yardimi-olmadan-ilerleyemeyecek-1076053050.html

Batı medyası: Ukrayna ordusu, 2024 yılında ABD'nin yardımı olmadan ilerleyemeyecek

Batı medyası: Ukrayna ordusu, 2024 yılında ABD'nin yardımı olmadan ilerleyemeyecek

Siyaset Bilimci Brands, ABD menşeili yayın organı olan Bloomberg'te yazdığı köşe yazısında 2024 yılında ABD'nin yardımı olmadan Ukrayna ordusunun herhangi bir... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T15:13+0300

2023-10-05T15:13+0300

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Siyaset Bilimci Hal Brands, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmemesi halinde Kiev'in 2024 yılında büyük bir saldırı başlatamayacağını ve Ukrayna birliklerinin Rus güçlerine direnmesinin de zorlaşacağını söyledi.Brands kaleme aldığı yazısında, Kongre'nin federal hükümetin kapanmasını "yalnızca Kiev'e hızla azalan yardımı yenileme çabalarından şimdilik vazgeçerek" önleyebildiğini göz önüne alarak ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmeye devam edememe olasılığını "çok makul bir sonuç" olarak değerlendirdi.Yazar, böyle bir senaryoda savaş alanındaki dengenin önemli ölçüde değişeceğini vurgularken ABD'nin sağladığı mühimmat ve silahlara bağımlı olan Kiev'in vaziyetinin kötüleşmeye başlayacağının altını çizdi. Brands yazısında şu cümlelere yer verdi:Brands, ABD yardımlarının azalması ihtimaline karşı Batılı diğer ülkelerin bu zararı telafi etmeye çalışacağını belirtse de 2025 yılına kadar Kiev'e silah tedarik etmek için yeterli silah stokuna sahip olmayacaklarını vurguladı. ABD'nin çekilmesi ihtimalinin Ukrayna'yı bir çıkmazda bırakacağını söyleyen Siyaset Bilimci, bunun kademeli bir erozyona sebep olacağını ve nihayetinde Kiev'i kendisine uygun olmayan koşullarda barış aramaya zorlayacağını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231005/abd-basini-ukrayna-iki-onemli-muttefikini-kaybetti-1076042477.html

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