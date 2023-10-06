AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Spor müşavirleri yönetmeliği değiştirildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasında
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
13:34
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
15:00
0 dk
ANKARA FARKI
Türkiye teröre karşı nasıl bir politika izlemeli?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
16:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
21:23
2 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
21:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
07:07
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
07:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Karadağ savunma bütçesinin yüzde 14’ünden fazlasını Ukrayna’ya ayırıyor
08:10
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
08:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
15:30
2 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231006/abnin-basin-ozgurlugune-iliskin-yeni-yasasi-orban-ve-muski-birlestirdi-1076054442.html
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
Macaristan lideri Orban, AB'deki medya özgürlüğüne ilişkin yeni yasayı 1933 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanyası’nda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T00:49+0300
2023-10-06T00:49+0300
dünya
macaristan
viktor orban
elon musk
twitter
x
ab
basın özgürlüğü
nazi almanyası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072843830_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0f5463cb1e8302deae6eadbb3c87e721.jpg
Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Avrupa Birliği’nin (AB) hazırladığı yeni basın yasasını değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Brüksel'den bir özgürlük karşıtı öneri daha! Medya üzerinde tam kontrol kurmak istiyorlar. Biz Orta Avrupalılar geçmişte böyle şeyler gördük. Nazi Almanyası’nda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne bağlı Kominform deniyordu” diye yazdı.Orban’ın mesajını gören Elon Musk, gönderisine yaptığı yorumda “Kesinlikle” ifadesini kullandı.Daha önce Avrupa Değerleri ve Şeffaflıktan Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Birliği'ndeki (AB) medya özgürlüğüne ilişkin yeni yasanın gazetecileri ve Avrupa demokrasilerini korumak için tasarlandığını söylemişti.Musk’ın sosyal ağ X’i ‘daha özgür bir platform’ haline getireceği açıklamaları sonrası harekete geçen AB Komisyonu, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'a birliğin kurallarına riayet etme uyarısında bulunarak, ‘aksi takdirde platformun kıta çapında yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini’ söyledi.Jourova, Twitter'ın yeni sahibi Musk’ın Avrupa Birliği'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılma kararını eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230929/orban-ab-macaristanin-parasini-ukraynaya-vermis-olabilir--1075880052.html
macaristan
nazi almanyası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072843830_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_fd48dbdba474ef025b4b328c3e59bfd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, elon musk, twitter , x, ab, basın özgürlüğü, nazi almanyası
macaristan, viktor orban, elon musk, twitter , x, ab, basın özgürlüğü, nazi almanyası

AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi

00:49 06.10.2023
© AP Photo / Ludovic MarinElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Abone olTelegram
Macaristan lideri Orban, AB'deki medya özgürlüğüne ilişkin yeni yasayı 1933 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanyası’nda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) idaresi altındaki Enformasyon Bürosu eylemleriyle karşılaştırarak yasanın kabulüne izin verilmemesi çağrısında bulundu. Amerikalı iş adamı Elon Musk da Orban’ı destekledi.
Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Avrupa Birliği’nin (AB) hazırladığı yeni basın yasasını değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Brüksel'den bir özgürlük karşıtı öneri daha! Medya üzerinde tam kontrol kurmak istiyorlar. Biz Orta Avrupalılar geçmişte böyle şeyler gördük. Nazi Almanyası’nda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne bağlı Kominform deniyordu” diye yazdı.
Orban’ın mesajını gören Elon Musk, gönderisine yaptığı yorumda “Kesinlikle” ifadesini kullandı.
Daha önce Avrupa Değerleri ve Şeffaflıktan Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Birliği'ndeki (AB) medya özgürlüğüne ilişkin yeni yasanın gazetecileri ve Avrupa demokrasilerini korumak için tasarlandığını söylemişti.
Musk’ın sosyal ağ X’i ‘daha özgür bir platform’ haline getireceği açıklamaları sonrası harekete geçen AB Komisyonu, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'a birliğin kurallarına riayet etme uyarısında bulunarak, ‘aksi takdirde platformun kıta çapında yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini’ söyledi.
Jourova, Twitter'ın yeni sahibi Musk’ın Avrupa Birliği'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılma kararını eleştirmişti.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
DÜNYA
Orban: AB, Macaristan'ın parasını Ukrayna'ya vermiş olabilir
29 Eylül, 18:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала