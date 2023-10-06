https://sputniknews.com.tr/20231006/abnin-basin-ozgurlugune-iliskin-yeni-yasasi-orban-ve-muski-birlestirdi-1076054442.html
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
Macaristan lideri Orban, AB'deki medya özgürlüğüne ilişkin yeni yasayı 1933 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanyası’nda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T00:49+0300
2023-10-06T00:49+0300
2023-10-06T00:49+0300
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ab
basın özgürlüğü
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Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Avrupa Birliği’nin (AB) hazırladığı yeni basın yasasını değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Brüksel'den bir özgürlük karşıtı öneri daha! Medya üzerinde tam kontrol kurmak istiyorlar. Biz Orta Avrupalılar geçmişte böyle şeyler gördük. Nazi Almanyası’nda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne bağlı Kominform deniyordu” diye yazdı.Orban’ın mesajını gören Elon Musk, gönderisine yaptığı yorumda “Kesinlikle” ifadesini kullandı.Daha önce Avrupa Değerleri ve Şeffaflıktan Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Birliği'ndeki (AB) medya özgürlüğüne ilişkin yeni yasanın gazetecileri ve Avrupa demokrasilerini korumak için tasarlandığını söylemişti.Musk’ın sosyal ağ X’i ‘daha özgür bir platform’ haline getireceği açıklamaları sonrası harekete geçen AB Komisyonu, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'a birliğin kurallarına riayet etme uyarısında bulunarak, ‘aksi takdirde platformun kıta çapında yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini’ söyledi.Jourova, Twitter'ın yeni sahibi Musk’ın Avrupa Birliği'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılma kararını eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230929/orban-ab-macaristanin-parasini-ukraynaya-vermis-olabilir--1075880052.html
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macaristan, viktor orban, elon musk, twitter , x, ab, basın özgürlüğü, nazi almanyası
macaristan, viktor orban, elon musk, twitter , x, ab, basın özgürlüğü, nazi almanyası
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
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Macaristan lideri Orban, AB'deki medya özgürlüğüne ilişkin yeni yasayı 1933 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanyası’nda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) idaresi altındaki Enformasyon Bürosu eylemleriyle karşılaştırarak yasanın kabulüne izin verilmemesi çağrısında bulundu. Amerikalı iş adamı Elon Musk da Orban’ı destekledi.
Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında Avrupa Birliği’nin (AB) hazırladığı yeni basın yasasını değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Brüksel'den bir özgürlük karşıtı öneri daha! Medya üzerinde tam kontrol kurmak istiyorlar. Biz Orta Avrupalılar geçmişte böyle şeyler gördük. Nazi Almanyası’nda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne bağlı Kominform deniyordu” diye yazdı.
Orban’ın mesajını gören Elon Musk, gönderisine yaptığı yorumda “Kesinlikle” ifadesini kullandı.
Daha önce Avrupa Değerleri ve Şeffaflıktan Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Birliği'ndeki (AB) medya özgürlüğüne ilişkin yeni yasanın gazetecileri ve Avrupa demokrasilerini korumak için tasarlandığını söylemişti.
Musk’ın sosyal ağ X’i ‘daha özgür bir platform’ haline getireceği açıklamaları sonrası harekete geçen AB Komisyonu, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'a birliğin kurallarına riayet etme uyarısında bulunarak, ‘aksi takdirde platformun kıta çapında yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini’ söyledi.
Jourova, Twitter'ın yeni sahibi Musk’ın Avrupa Birliği'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılma kararını eleştirmişti.