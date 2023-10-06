31 ilde Kafes Operasyonu: '24 suç örgütü çökertildi'

"31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi.. Operasyonlarla sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

- Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,

- Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü

- Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü

- Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü

- Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü

- Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü

- Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü

- İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü

- İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü

- Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü

- Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü

- Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu

- Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile

- Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti."