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Yeğenini 1 yıl boyunca alıkoymuştu: Çöp ev skandalında yeni gelişme
Yeğenini 1 yıl boyunca alıkoymuştu: Çöp ev skandalında yeni gelişme
Bursa'da kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın 27... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T06:44+0300
2023-10-05T06:44+0300
türkiye
çöp
ev
bursa
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda, dairesini Kamuran Pınar Acar'a 1 Temmuz 2020'de kiralayan Aydın S., Acar'ın kirayı ödememesi üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar Acar için icra dairesi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Acar, borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdığında, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar Acar'ı gözaltına aldı. Acar, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Temizlemeye gelen belediye ekipleri bulduÇöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verilmesinin ardından eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada 1 odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.Teyze tutuklandıÇocuğun bulunmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Sevgi Evi'ne yerleştirildi.Suçlamayı reddettiBursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar Acar hakkında, 'İhmali Davranışla Öldürmeye Teşebbüs', 'Çocuğa Eziyet', 'Çocuk Kaçırma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının yerinde olduğu ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi.'Bulunmasaydı hayatını kaybedebilirdi'İddianamede savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi. Dün doğum günü olan Kamuran Pınar Acar'ın, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 'gizlilik kararı' bulunan yargılanmasına ise bugün devam edildi. Duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Acar ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi. Tarafların avukatları ve tanıkların dinlenmesiyle süren duruşmayı, 15 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/kotu-koku-ekipleri-harekete-gecirdi-bursada-bir-evden-3-kamyon-cop-cikti-1075826806.html
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çöp, ev, bursa
çöp, ev, bursa

Yeğenini 1 yıl boyunca alıkoymuştu: Çöp ev skandalında yeni gelişme

06:44 05.10.2023
© İHAÇöp ev
Çöp ev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© İHA
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Bursa'da kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda, dairesini Kamuran Pınar Acar'a 1 Temmuz 2020'de kiralayan Aydın S., Acar'ın kirayı ödememesi üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar Acar için icra dairesi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Acar, borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdığında, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar Acar'ı gözaltına aldı. Acar, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Temizlemeye gelen belediye ekipleri buldu

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verilmesinin ardından eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada 1 odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Teyze tutuklandı

Çocuğun bulunmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Suçlamayı reddetti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar Acar hakkında, 'İhmali Davranışla Öldürmeye Teşebbüs', 'Çocuğa Eziyet', 'Çocuk Kaçırma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının yerinde olduğu ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi.

'Bulunmasaydı hayatını kaybedebilirdi'

İddianamede savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi. Dün doğum günü olan Kamuran Pınar Acar'ın, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 'gizlilik kararı' bulunan yargılanmasına ise bugün devam edildi. Duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Acar ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi. Tarafların avukatları ve tanıkların dinlenmesiyle süren duruşmayı, 15 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bursa çöp ev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bursa'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı
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