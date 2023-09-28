https://sputniknews.com.tr/20230928/kotu-koku-ekipleri-harekete-gecirdi-bursada-bir-evden-3-kamyon-cop-cikti-1075826806.html
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bursa'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bursa'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa’da 35 yaşındaki kadının evinden kamyon kamyon çöp çıktı. Komşularının kötü kokular sonrası ihbarı üzerine savcılık kararıyla eve giren ekipler, evden 3... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T09:09+0300
2023-09-28T09:09+0300
2023-09-28T09:09+0300
türkiye
kamyon
çöp
koku
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075826880_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_83000366a8892f5d9e200897e3468ad2.jpg
Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde bulunan evden kötü kokular çıkması üzerine mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren Zabıta ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri evi temizlemeye başladı.İddiaya göre 35 yaşındaki Elif İlkan H., sokaklardan bulduğu eşyaları babasının evine götürerek biriktirmeye başladı. Bir süre sonra sokağa pis koku hakim olunca mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev çöplerden arındıktan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince ev, dezenfektan ile temizlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230905/istanbulda-saganak-basaksehirde-sel-sularina-kapilan-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1075224001.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075826880_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_5df3c3ded914fd753f8660a62333b442.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kamyon, çöp, koku
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bursa'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı
Abone ol
Bursa’da 35 yaşındaki kadının evinden kamyon kamyon çöp çıktı. Komşularının kötü kokular sonrası ihbarı üzerine savcılık kararıyla eve giren ekipler, evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı.
Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde bulunan evden kötü kokular çıkması üzerine mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren Zabıta ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri evi temizlemeye başladı.
İddiaya göre 35 yaşındaki Elif İlkan H., sokaklardan bulduğu eşyaları babasının evine götürerek biriktirmeye başladı. Bir süre sonra sokağa pis koku hakim olunca mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi.
Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev çöplerden arındıktan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince ev, dezenfektan ile temizlendi.