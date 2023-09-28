https://sputniknews.com.tr/20230928/kotu-koku-ekipleri-harekete-gecirdi-bursada-bir-evden-3-kamyon-cop-cikti-1075826806.html

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bursa'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Bursa'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı

Bursa’da 35 yaşındaki kadının evinden kamyon kamyon çöp çıktı. Komşularının kötü kokular sonrası ihbarı üzerine savcılık kararıyla eve giren ekipler, evden 3... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T09:09+0300

2023-09-28T09:09+0300

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türkiye

kamyon

çöp

koku

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Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde bulunan evden kötü kokular çıkması üzerine mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren Zabıta ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri evi temizlemeye başladı.İddiaya göre 35 yaşındaki Elif İlkan H., sokaklardan bulduğu eşyaları babasının evine götürerek biriktirmeye başladı. Bir süre sonra sokağa pis koku hakim olunca mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev çöplerden arındıktan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince ev, dezenfektan ile temizlendi.

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