https://sputniknews.com.tr/20231005/varsovaya-tarihte-ilk-kez-fuze-savunma-sistemi-konuslandirildi-1076055460.html

Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Varşova'ya tarihte ilk kez bir füze savunma sisteminin konuşlandırıldığını belirtti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T15:02+0300

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abd

savunma

patriot

hava savunma sistemi

füze saldırısı

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varşova

savunma

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Askeri yetkililerle bir araya gelen Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, yaptığı açıklamada başkent Varşova'ya tarihte ilk kez bir füze savunma sisteminin konuşlandırıldığını söyledi.Blaszczak, “Tarihi bir olaya, bir dönüm noktasına katılıyoruz. Varşova tarihte ilk kez füze savunmasına kavuşuyor. Uzun bir aradan sonra Varşova'ya hava savunma sistemini geri getirdim, ancak füze savunması tarihte bir ilk” diye konuştu.Varşova’nın füze savunma sisteminin temelini ABD yapımı Patriot hava sistemlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Blaszczak, söz konusu teçhizatın dünyanın en modern sistemi olduğunu da savundu.Blaszczak, Varşova füze savunma sistemi çerçevesindeki muharebe nöbetlerinin gelecek cuma gününden itibaren başlayacağını sözlerine ekledi.

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polonya, abd, savunma, patriot, hava savunma sistemi, füze saldırısı, füze, varşova