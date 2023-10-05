https://sputniknews.com.tr/20231005/varsovaya-tarihte-ilk-kez-fuze-savunma-sistemi-konuslandirildi-1076055460.html
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Varşova'ya tarihte ilk kez bir füze savunma sisteminin konuşlandırıldığını belirtti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T15:02+0300
2023-10-05T15:02+0300
2023-10-05T15:02+0300
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savunma
patriot
hava savunma sistemi
füze saldırısı
füze
varşova
savunma
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Askeri yetkililerle bir araya gelen Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, yaptığı açıklamada başkent Varşova'ya tarihte ilk kez bir füze savunma sisteminin konuşlandırıldığını söyledi.Blaszczak, “Tarihi bir olaya, bir dönüm noktasına katılıyoruz. Varşova tarihte ilk kez füze savunmasına kavuşuyor. Uzun bir aradan sonra Varşova'ya hava savunma sistemini geri getirdim, ancak füze savunması tarihte bir ilk” diye konuştu.Varşova’nın füze savunma sisteminin temelini ABD yapımı Patriot hava sistemlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Blaszczak, söz konusu teçhizatın dünyanın en modern sistemi olduğunu da savundu.Blaszczak, Varşova füze savunma sistemi çerçevesindeki muharebe nöbetlerinin gelecek cuma gününden itibaren başlayacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/eski-cia-analisti-ukrayna-catismasi-polonya-ve-almanyaya-sicrayabilir-1075782868.html
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polonya, abd, savunma, patriot, hava savunma sistemi, füze saldırısı, füze, varşova
polonya, abd, savunma, patriot, hava savunma sistemi, füze saldırısı, füze, varşova
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Varşova'ya tarihte ilk kez bir füze savunma sisteminin konuşlandırıldığını belirtti.
Askeri yetkililerle bir araya gelen Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, yaptığı açıklamada başkent Varşova'ya tarihte ilk kez bir füze savunma sisteminin konuşlandırıldığını söyledi.
Blaszczak, “Tarihi bir olaya, bir dönüm noktasına katılıyoruz. Varşova tarihte ilk kez füze savunmasına kavuşuyor. Uzun bir aradan sonra Varşova'ya hava savunma sistemini geri getirdim, ancak füze savunması tarihte bir ilk” diye konuştu.
Varşova’nın füze savunma sisteminin temelini ABD yapımı Patriot hava sistemlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Blaszczak, söz konusu teçhizatın dünyanın en modern sistemi olduğunu da savundu.
Blaszczak, Varşova füze savunma sistemi çerçevesindeki muharebe nöbetlerinin gelecek cuma gününden itibaren başlayacağını sözlerine ekledi.