https://sputniknews.com.tr/20231005/ukrayna-ve-isvec-guvenlik-garantileri-konusunda-gorusmelere-baslama-konusunda-anlasti-1076029027.html
Ukrayna ve İsveç güvenlik garantileri konusunda görüşmelere başlama konusunda anlaştı
Ukrayna ve İsveç güvenlik garantileri konusunda görüşmelere başlama konusunda anlaştı
Ukrayna ve İsveç, Kiev için güvenlik garantileri konusunda diyalog başlatma konusunda anlaştılar. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T02:35+0300
2023-10-05T02:35+0300
2023-10-05T02:35+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna ve İsveç'in güvenlik garantilerine ilişkin ikili bir anlaşma üzerinde müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi'nin Telegram kanalında yayımlanan açıklamaya göre Kuleba'nın, "Ukrayna ve İsveç, G7 Vilnius Deklarasyonu'nun geliştirilmesine yönelik güvenlik garantileri konusunda ikili bir anlaşma yapılmasına yönelik müzakerelere başlama konusunda anlaştılar" dediği ifade edildi.Daha önce Vilnius'taki NATO zirvesinde G7 ülkeleri Ukrayna'yı destekleyen bir deklarasyon yayımlamıştı. Ancak bildiride yer alan güvenlik taahhütleri, Ukrayna'nın ittifaka üyeliğiyle ilgili daha önce verilen sözlerde olduğu gibi, uygulama için belirli bir zaman dilimi öngörmüyordu. Kiev, "güvenlik garantilerinin" 2024 yılında Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce işe yaramasını umuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/isvec-basbakani-kristerssondan-ulkesinin-nato-basvurusu-hakkinda-aciklama-bu-karar-turkiyeye-ait--1075998620.html
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ukrayna, isveç, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, tobias billström, nato, g7, vilnius, washington, nato zirvesi
ukrayna, isveç, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, tobias billström, nato, g7, vilnius, washington, nato zirvesi
Ukrayna ve İsveç güvenlik garantileri konusunda görüşmelere başlama konusunda anlaştı
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Ukrayna ve İsveç, Kiev için güvenlik garantileri konusunda diyalog başlatma konusunda anlaştılar.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna ve İsveç'in güvenlik garantilerine ilişkin ikili bir anlaşma üzerinde müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi'nin Telegram kanalında yayımlanan açıklamaya göre Kuleba'nın, "Ukrayna ve İsveç, G7 Vilnius Deklarasyonu'nun geliştirilmesine yönelik güvenlik garantileri konusunda ikili bir anlaşma yapılmasına yönelik müzakerelere başlama konusunda anlaştılar" dediği ifade edildi.
Daha önce Vilnius'taki NATO zirvesinde G7 ülkeleri Ukrayna'yı destekleyen bir deklarasyon yayımlamıştı. Ancak bildiride yer alan güvenlik taahhütleri, Ukrayna'nın ittifaka üyeliğiyle ilgili daha önce verilen sözlerde olduğu gibi, uygulama için belirli bir zaman dilimi öngörmüyordu. Kiev, "güvenlik garantilerinin" 2024 yılında Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce işe yaramasını umuyor.