https://sputniknews.com.tr/20231005/ukrayna-ordusu-sinirdaki-rus-bolgeleri-bryansk-ve-kurska-saldirdi-1076047372.html

Ukrayna ordusu, sınırdaki Rus bölgeleri Bryansk ve Kursk'a saldırdı

Ukrayna ordusu, sınırdaki Rus bölgeleri Bryansk ve Kursk'a saldırdı

Kiev'e bağlı güçler, gece saatlerinde Rusya-Ukrayna sınırındaki Bryansk ve Kursk bölgelerine saldırı düzenledi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T12:37+0300

2023-10-05T12:37+0300

2023-10-05T12:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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rusya

insansız hava aracı (iha)

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Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nin üç yerleşimindeki altyapı tesislerine insansız hava araçları (İHA) yardımıyla saldırdığını bildirdi."Bu gece Ukrayna'ya ait İHA'lar Sucanskiy, Korenevskiy ve Gluşovskiy yerleşimlerindeki altyapı tesislerine saldırdı" diyen Starovoyt, bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.Rus vali, acil durum ekiplerinin ilgili yerleşimlere yeniden elektrik verilmesi için çalışmalara başladığını aktardı.Bryansk'ın Suzemka köyüne ateş açıldıUkrayna ordusunun saldırılarıyla ilgili bir diğer açıklamada, Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz'dan geldi.Bogomaz, "Ukraynalı teröristler Suzemka köyüne ateş açtı. Yaralı yok. Saldırı sonucunda elektrik kesintisi yaşandı" ifadelerini kullandı.Bogomaz, ilgili birimlerin Suzemka köyünde çalışma yürüttüğünü belirtti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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ukrayna krizi, ukrayna, kursk, bryansk, rusya, insansız hava aracı (iha)