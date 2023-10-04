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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/ukrayna-rusya-topraklarindaki-4-yerlesim-yerine-misket-bombalariyla-saldirdi-1076008489.html
Ukrayna, Rusya topraklarındaki 4 yerleşim yerine misket bombalarıyla saldırdı
Ukrayna, Rusya topraklarındaki 4 yerleşim yerine misket bombalarıyla saldırdı
Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ndeki bazı yerleşim yerleri, Ukrayna ordusunca bir kez daha misket bombalarıyla hedef alındı. 3 farklı... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T10:51+0300
2023-10-04T10:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
bryansk
bryansk valiliği
insansız hava aracı (iha)
misket bombası
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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Kiev'e bağlı güçlerin bölgedeki 4 yerleşim yerini misket bombalarıyla vurduğunu ifade etti.'İlk belirlemelere göre yaralı yok'Sevskiy, Pogarskiy, Klimovskiy ve Trubçevskiy yerleşimlerinin çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan misket bombalarıyla vurulduğunu belirten Bogomaz, ilk belirlemelere göre yaralı bulunmadığını bildirdi.Saldırı sonucunda bazı konutların ve çeşitli yapıların kısmen hasar aldığını anlatan Bogomaz, ilgili birimlerin saldırıya maruz kalan yerlerde çalışma yürüttüğünü kaydetti.Rusya'nın 3 üç bölgesinde 31 İHA imha edildiBununla beraber Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk Bölgesi'nin yanı sıra Belgorod ve Kursk bölgelerinde düzenlenen terör saldırısı girişimlerinin önlendiğini duyurdu.Bakanlık, söz konusu 3 bölgenin semalarında gece boyunca Ukrayna'ya ait 31 İHA'nın hava savunma araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/ukrayna-ordusunun-kirima-cikarma-girisimi-engellendi-1076005676.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bryansk, bryansk valiliği, insansız hava aracı (iha), misket bombası
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bryansk, bryansk valiliği, insansız hava aracı (iha), misket bombası

Ukrayna, Rusya topraklarındaki 4 yerleşim yerine misket bombalarıyla saldırdı

10:51 04.10.2023
© AP Photo / Mohammed ZaatariMisket bombası
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ndeki bazı yerleşim yerleri, Ukrayna ordusunca bir kez daha misket bombalarıyla hedef alındı. 3 farklı bölgede gece boyunca 31 İHA'yla gerçekleştirilen saldırı girişimleri akamete uğratıldı.
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Kiev'e bağlı güçlerin bölgedeki 4 yerleşim yerini misket bombalarıyla vurduğunu ifade etti.

'İlk belirlemelere göre yaralı yok'

Sevskiy, Pogarskiy, Klimovskiy ve Trubçevskiy yerleşimlerinin çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan misket bombalarıyla vurulduğunu belirten Bogomaz, ilk belirlemelere göre yaralı bulunmadığını bildirdi.
Saldırı sonucunda bazı konutların ve çeşitli yapıların kısmen hasar aldığını anlatan Bogomaz, ilgili birimlerin saldırıya maruz kalan yerlerde çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Rusya'nın 3 üç bölgesinde 31 İHA imha edildi

Bununla beraber Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk Bölgesi'nin yanı sıra Belgorod ve Kursk bölgelerinde düzenlenen terör saldırısı girişimlerinin önlendiğini duyurdu.
Bakanlık, söz konusu 3 bölgenin semalarında gece boyunca Ukrayna'ya ait 31 İHA'nın hava savunma araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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